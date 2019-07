BRD Bucharest Open: Viktoria Kuzmova, Laura Siegemund și Aliona Bolsova, în turul al doilea / Patricia Maria Țig, pe tabloul principal

Luni au avut loc primele partide de pe tabloul principal de la BRD Bucharest Open. Favorite precum Viktoria Kuzmova (Slovacia, 54 WTA, favorita 2), Laura Siegemund (Germania, 77 WTA, favorita 6) și Aliona Bolsova Zadoinov (Spania, 88 WTA, cap de serie 7) s-au calificat în turul al doilea. Patricia Maria Țig a trecut de calificări și o va întâlni în primul tur pe Anna Bondar (Ungaria, 193 WTA).

Calificări:

Alexandra Cadanțu (România, 214 WTA) vs Nicoleta Dascălu (România, 466) (3)6-7, 7-6(8), 7-6(4)

Isabella Shinikova (Bulgaria, 232) vs Sara Errani (Italia, 241) 6-3, (4)6-7, 6-3

Jaimee Fourlis (Australia, 294) vs Basak Eraydin (Turcia, 207) 7-5, 6-3

Patricia Maria Țig (România, fără clasare) vs Marina Melnikova (Rusia, 314) 5-7. 6-1, 6-1

Anna Bondar (Ungaria, 193) vs Marie Benoit (Belgia, 268) 7-6(7), 0-6, 7-6(5)

Jaimee Fourlis vs Tereza Mrdeza (Croația, 187) 6-3, 4-6, 6-2

Patricia Maria Țig vs Isabella Shinikova 6-3, 6-2

Shilin Xu (China, 221) vs Alexandra Cadanțu 5-7, 6-0, 6-2

Martina Di Giuseppe (Italia, 211) vs Anna Bondar 6-3, 6-4

Turul I

Viktoria Kuzmova (Slovacia, 54) vs Dalila Jakupovic (Slovenia, 145) 6-2, 6-2

Aliona Bolsova Zadoinov (Spania, 88) vs Varvara Flink (Rusia, 122) 6-3, 6-2

Laura Siegemund (Germania, 77) vs Anhelina Kalinina (Ucraina, 137) 4-6, 6-3, 6-4

Elena Rybakina (Kazakhstan, 106) vs Paula Badosa Gilbert (Spania, 116) 7-5, 7-6(4)

Ysaline Bonaventure (Belgia, 114 WTA) vs Tereza Mrdeza (Croația, 187) 6-3, 7-5

.@laurasiegemund outlasts Kalinina in a marathon!



She moves into the #BRDBucharestOpen second round with a 4-6, 6-3, 6-4 win \uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F pic.twitter.com/vCdfi0GTwK