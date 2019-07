​Andy Murray și Serena Williams au obținut calificarea în optimile probei de dublu mixt de la Wimbledon, iar americanca a reușit lovitura zilei pe serviciul lui Fabrice Martin.



Andy și Serena s-au impus în două seturi, scor 7-5, 6-3, în fața perechii Fabrice Martin/Raquel Atawo, iar americanca a ridicat în picioare asistența cu returul reușit.



How about this for a return? \uD83D\uDE31#Wimbledon | @serenawilliams pic.twitter.com/120ThjXFjM