Simona Halep, extrem de dură cu ea însăși după eșecul din finala de la Madrid: "Am jucat ca o proastă, tot ce i-a plăcut"

Simona Halep a ratat ocazia de a cuceri al treilea titlu la Madrid, fiind învinsă în finală de Kiki Bertens. La conferința de presă, românca s-a arătat extrem de supărată și a caracterizat în termeni duri evoluația sa din ultimul act, precizând că a fost prea târziu când a reușit să găsească soluții. "Despre jocul meu, pot să spun că am evoluat greşit şi sunt supărată pentru asta. Am jucat ca o proastă, tot ce i-a plăcut", a declarat Halep.





"Cred că a jucat mai bine în această seară. A meritat să câştige, cu siguranţă. Despre jocul meu, pot să spun că am evoluat greşit şi sunt supărată pentru asta. Dar nu o să fac o dramă. Mă gândesc la următorul meci, când o să joc împotriva ei, să schimb unele lucruri. Am jucat ca o proastă, tot ce i-a plăcut. Dar asta se întâmplă uneori şi pot să extrag lucrurile pozitive din această săptămână. Nu am crezut la început că voi fi în finală, aşa că mă voi calma, voi analiza mai mult şi voi fi mai drăguţă cu mine, deoarece nu merit să fiu foarte dură. A fost un meci bun al ei şi a meritat să câştige titlul deoarece a jucat toată săptămâna un tenis foarte bun. Aşa că a fost o săptămână bună.







A găsit soluții prea târziu







A fost târziu când am reuşit să găsesc soluţii şi nu am putut returna serviciul ei. A servit foarte bine. La unele mingi, nici acum nu-mi pot explica modul în care mingea m-a lovit pe mine şi cele care au atins liniile. Aşa cum puteţi vedea, sunt supărată de aceste lucruri, dar trebuie să o iau ca atare şi să privesc înainte deoarece această sătămână mi-a arătat că jocul meu este acolo şi pot face lucruri bune. Cred că mingile înalte pe care le-a jucat şi unghiurile... i-a mers foarte bine cu forehand-ul ei în diagonală.





Halep, încrezătoare pentru turneele de la Roma și Roland Garros







Şi această suprafaţă şi acest loc cred că sunt bune pentru ea, deoarece sunt la altitudine şi mingea merge mai repede. Cred că turneul i s-a potrivit şi a jucat cel mai bun tenis aici. Nu ştiu cum o să fie în două săptămâni (n.r. - la Roland Garros), dar în acest moment sunt bucuroasă cu jocul meu, sunt fericită că am putut trece de această săptămână. A fost o săptămână grea, sunt încrezătoare, aşa că vom vedea. Îmi plac Roma, Parisul, dar nu ştii niciodată cu tenisul, aşa că sunt pregătită pentru orice", a declarat Halep, în conferinţa de presă de după finală, potrivit WTA, citat de News.ro.





Simona Halep (3 WTA) a pierdut a patra finală jucată la turneul de la Madrid, fiind învinsă de olandeza Kiki Bertens (7 WTA), scor 6-4, 6-4. În urma acestui rezultat, Halep a ratat şi ocazia de a reveni pe locul 1 WTA, însă ea va urca o poziţie, iar de luni se va afla pe locul 2 în ierarhia mondială.







Simona Halep a câştigat în 2017 şi 2016 turneul organizat de Ion Ţiriac. În 2014, Halep a jucat prima finală la Madrid Open, una pierdută în faţa rusoaicei Maria Sharapova.







Săptămâna viitoare, Halep va avea bye în runda inaugurală de la Roma, iar în turul doi va evolua cu învingătoarea dintre sportivele cehe Marketa Vondrousova şi Barbora Strycova.