VIDEO Australian Open: Roger Federer (campionul en-titre), eliminat în optimi - Stefanos Tsitsipas s-a impus în patru seturi după un meci de trei ore și 45 de minute

Roger Federer (3 ATP) și Stefanos Tsitsipas (15 ATP) au oferit poate cel mai frumos meci de până acum la actuala ediție a turneului Australian Open. Grecul în vârstă de 20 de ani a reușit marea surpriză și l-a eliminat din competiție pe deținătorul trofeului de la Melbourne, după o victorie în patru seturi, scor 6-7 (13), 7-6 (3), 7-5, 7-6 (5). Partida epică de pe Rod Laver Arena s-a încheiat după trei ore și 45 de minute de joc.





În sferturi, Tsitsipas va da peste spaniolul Roberto Bautista Agut (24 ATP), care l-a învins pe croatul Marin Cilic (7 ATP), cap de serie numărul 6 și finalist la ediția de anul trecut de la Australian Open, scor 6-7 (6), 6-3, 6-2, 4-6, 6-4.





Atât Tsitsipas, cât și Bautista Agut se vor afla pentru prima dată în sferturile unui turneu de Grand Slam.





Roger Federer: "Sunt dezamăgit. Simt că ar fi trebuit să câștig setul al doilea"





"Am pierdut în fața unui adversar mai bun. Am încercat să stau calm, nu a fost ușor. Îi dau tot creditul. Condițiile s-au schimbat de asemenea de-a lungul meciului. Când am început erau într-un fel, altele când am intrat în noapte. Au fost mai lente condițiile de anul acesta decât cele de anul trecut, nu ne-au permis prea multă variație, să fiu sincer. Dar el a făcut o treaba bună cu demi-voleurile sale. Poate că nu a părut, dar sunt dezamăgit. Simt că ar fi trebuit să câștig setul al doilea. Nu știu cum ar fi trebuit să o fac, dar ar fi trebuit să o fac. M-a costat acest lucru în această seară", a declarat Roger Federer, la conferința de presă.







Vezi mai jos tie-break-ul setului al patrulea al partidei Federer vs Tsitsipas:









Rezumatul meciului de pe Rod Laver Arena: