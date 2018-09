WTA Wuhan: Simona Halep vs Dominika Cibulkova se va disputa marți, în jurul orei 16:00

Organizatorii turneului Premier 5 de la Wuhan au dat publicității progamul zilei de marți, meciul dintre Simona Halep și Dominika Cibulkova urmând să fie ultimul de pe arena centrală. Confruntarea ar trebui să înceapă undeva în jurul orei 16:00, ora României.



Halep vs Cibulkova 2-4



2016, Singapore (hard): 6-3, 7-6(5) pentru Cibulkova

2016, Madrid (zgură): 6-2, 6-4 pentru Halep

2014, Australian Open (hard): 6-3, 6-0 pentru Cibulkova

2013, Indian Wells (hard): 7-5, 7-6(3) pentru Cibulkova

2012, Bruxelles (zgură): 0-6, 6-4, 6-3 pentru Halep

2011, 's-hertogenbosch (iarbă): 6-3, 6-0 pentru Cibulkova.





Program turul doi:

S. Halep (1) vs D. CibulkovaXiy. Wang vs Daria Kasatkina (13)J.Goerges (11) vs S.KeninA.Sabalenka vs E.Svitolina (6)A.Kerber (3) vs M.KeysS.Zheng vs A.Barty (16)Bertens/Bencic vs A.PavlyuchenkovaA.Krunic vs P.Kvitova (5)P.Hercog vs S.ZhangD.Vekic vs A.KontaveitG.Muguruza (14) vs V.GolubovicK.Siniakova vs C.Garcia (4)Ka.Pliskova (8) vs Wang/SakkariB.Strycova vs D.GavrilovaA.Sasnovich vs M.PuigR.Peterson vs C.Wozniacki (2).