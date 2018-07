Rafael Nadal, după thriller-ul cu Del Potro: "Îmi pare rău pentru Martin, merita, într-un fel, să câștige la rândul său"

Rafael Nadal și Juan Martin del Potro au oferit unul din cele mai intense meciuri de la această ediție a Wimbledon-ului, cei doi duelandu-se preț de patru ore și 48 de minute. "Îmi pare rău pentru Martin, este un jucător incredibil, un adversar incredibil şi merita, într-un fel, să câştige la rândul său", a precizat liderul mondial.







Despre thriller-ul cu Delpo





"A fost un meci plin de emoţii, cu un tenis de mare calitate, mai ales în cel de-al cincilea set. Îmi pare rău pentru Martin, este un jucător incredibil, un adversar incredibil şi merita, într-un fel, să câştige la rândul său. Este un sentiment minunat să ajungi în semifinale la Wimbledon. Am fost neliniştit, desigur, după ce am pierdut cel de-al doilea set. Conduceam cu 6-3 în tiebreak şi am făcut o mare eroare, cu acea dublă greşeală, iar meciul s-a schimbat. Însă mi-am putut ridica nivelul de joc în seturile 4 şi 5. În ultimul set, Del Potro a fost uriaş, a fost foarte greu de oprit. Sunt fericit că am supravieţuit tuturor acelor puncte importante pe care nu trebuia să le pierd" - Rafael Nadal.







Despre semifinala cu Djokovic





"Împotriva lui Djokovic va trebui, desigur, să joc foarte bine. Este cel mai complet jucător pe care l-am văzut vreodată. L-am urmărit şi aici, unde a jucat cu adevărat foarte bine" - Rafael Nadal.







Despre eliminare lui Federer





"Este o realitate, a fost eliminat. Este imposibil să câştigi tot timpul, chiar şi pentru el. Să pierzi după ce conduci cu 2-0 la seturi şi ai o minge de meci... Este o zi dificilă pentru el, însă astfel de lucruri se întâmplă uneori în tenis şi, mai ales, pe iarbă", a conchis Nadal.





Ce a zis Delpo







"După aproape cinci ore de joc şi după ce am jucat la acest nivel contra numărului unu mondial, sunt trist că am pierdut. Rafa a meritat victoria. Am apreciat enorm meciul, publicul a fost incredibil, mai ales la final. Am alergat mult cu Rafa şi am jucat puncte fantastice. În ciuda decepţiei, rămâne un turneu bun pentru mine. Este pozitiv pentru restul carierei mele. Meciul s-a jucat pe trei sau patru puncte la final. Rafa este un luptător, cu un joc fantastic. Sunt bucuros că am evoluat la acest nivel contra numărului unu mondial" - Juan Martin del Del Potro.