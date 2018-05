Ilie Năstase, despre forma fizică a Serenei Williams: "Nu ştiu dacă poate slăbi până la Roland Garros, la nunta regală arăta bine, îmbrăcată"

Fostul tenismen Ilie Năstase a spus miercuri, într-o conferinţă de presă, că e greu de crezut că Serena Williams va reveni la o formă bună până la intrarea în competiţie la Roland Garros, el precizând că la nunta regală a Prinţului Harry sportiva arăta bine îmbrăcată, scrie News.ro.







Năstase nu crede că Serena Williams poate reprezenta un pericol pentru Simona Halep la Roland Garros.



"Serena nu ştiu dacă joacă, zicea domnul Ţiriac că e cam grasă, dar nu ştiu. Nu cred că poate să slăbească până la Roland Garros. Aici e treaba de timp, e greu să revii. Dacă nu câştigi, pierzi încrederea şi gata, eşti cam terminat. La nunta regală arăta bine îmbrăcată, nu? Arăta bine, da", a spus Ilie Năstase.



Fostul mare jucător român consideră că Simona Halep se află într-o formă bună şi că nu contează că a pierdut finala turneului de la Roma: "Nu am fost la Roma sau Madrid, dar din câte văd la televizor Simona este într-o formă foarte bună. Simona e în creştere, îmi place cum joacă. Sigur că dacă am putea să ne programăm cea mai bună formă am face-o la un turneu de Grand Slam. Nu ştiu pe ce culoar va pica, dar toate joacă foarte bine tenis şi nu ştiu cum va fi la Roland Garros. Nu contează că a pierdut, forma va rămâne aceeaşi. Forma ei este foarte bună acum. La Roland Garros vom avea şase jucătoare, e o performanţă. Lucrul ăsta cred că s-a mai întâmplat în Rusia sau America. E valoros să ai atâtea fete acolo. Sunt mai multe fete care joacă bine. E poate urmarea turneelor pe care le făceam noi, cu domnul Ţiriac, vreo 15, şi acum se vede treaba asta".



Tragerea la sorţi a tabloului principal de la Roland Garros va avea loc joi, iar duminică vor începe meciurile din primul tur.