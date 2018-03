​Miami Open: Marius Copil, duel cu Mikhail Kukushkin in primul tur

Cei doi au mai fost adversari o singura data in circuitul ATP, in 2015, la Brisbane, cand castigator a fost Kukushkin, scvor 6-4, 4-6, 6-4.Pe tabloul feminin de la Miami, favorita principala este. Halep, locul 1 WTA, va juca direct in turul al doilea, cu Veronica Cepede Royg din Paraguay, locul 78 WTA, sau cu o jucatoare din calificari., locul 33 WTA, este a 32-a favorita, ultima, si va sta in primul tur, iar in mansa a doua va evolua cu o jucatoare din calificari sau cu Su-Wei Hsieh din Taiwan, locul 61 WTA., locul 37 WTA, va intalni o jucatoare din calificari, iar, locul 39 WTA, va juca impotriva sportivei belgiene Kirsten Flipkens, locul 71 WTA, in prima mansa.In calificari la Miami joaca, locul 70 WTA si favorita 1, care a acces, luni, in ultimul tur, trecand in runda inaugurala de sportiva germana Antonia Lottner, numarul 150 mondial, scor 6-4, 6-0.Miami Open face parte din categoria "Premier Mandatory", se disputa pe hard outdoor, iar premiile totale sunt in valoare de $7.972.535. Directorii competitiei sunt Adam Barrett & James Blake. Turneul se disputa in perioada 20-31 martie. Campioana en-titre a intrecerii este Johanna Konta.