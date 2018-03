​WTA Miami: Simona Halep, duel cu Veronica Cepede Royg sau cu o jucatoare din calificari in turul al doilea

Daca se va califica, Halep ar putea juca impotriva polonezei, locul 32 WTA si cap de sere numarul 30, in mansa a treia. In optimi, adversara romancei ar putea fi letona, locul 17 WTA si cap de serie numarul 20, sau americanca, locul 15 WTA si cap de serie numarul 14.In sferturi, sportiva ceha, locul 6 WTA si cap de serie numarul 5, este jucatoarea cel mai bine clasata care poate iesi in calea liderului WTA, iar in semifinale Halep ar putea da piept cu spaniola, locul 3 WTA si cap de serie numarul 3, ori cu sportiva franceza, locul 7 WTA si cap de serie numarul 7, ori cu germana, locul 10 WTA si cap de serie numarul 10., cand a fost eliminata de brtianica Johanna Konta, cu 3-6, 7-6 (7), 6-2. Cea mai buna performanta inregistrata in Florida de liderul WTA a fost in 2015, cand a ajuns in semifinale, faza in care a fost invinsa de americanca Serena Williams, cu 6-2, 4-6, 7-5., locul 33 WTA, este a 32-a favorita, ultima, si va sta in primul tur, iar in mansa a doua va evolua cu o jucatoare din calificari sau cu Su-Wei Hsieh din Taiwan, locul 61 WTA., locul 37 WTA, va intalni o jucatoare din calificari, iar, locul 39 WTA, va juca impotriva sportivei belgiene Kirsten Flipkens, locul 71 WTA, in prima mansa.Un duel interesant din turul I este cel dintre castigatoarea de la Indian Wells, japoneza, si fostul numat 1 mondial. Aceste jucatoare sunt pe partea de tablou a favoritei numarul 2, daneza Caroline Wozniacki.Romania mai este reprezentata la Miami Open de Monica Niculescu, locul 70 WTA, care va juca in calificari. Niculescu este principala favorita in preliminarii si va evolua in primul tur impotriva germanei Antonia Lottner, locul 150 WTA.Partidele de pe tabloul principal feminin vor incepe marti, la Crandon Park.