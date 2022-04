Meciul dintre Minnesota Timberwolves și Los Angeles Clippers din turneul care stabilește ultimele echipe calificate în play-off-ul ligii nord-americane de baschet a fost întrerupt într-un mod inedit de o activistă.

Alicia Santurio s-a lipit pur și simplu de parchetul sălii în care s-a desfășurat meciul dintre Timberwolves și Clippers. Pe tricoul ei se putea citi mesajul „Glen Taylor prăjește animalele de vii” (în engleză - „Glen Taylor roasts animals alive”).

Mesajul și gestul femeii au făcut referire la patronul lui Minnesota Timberwolves, Glen Taylor, care deține și o fabrică de păsări.

Taylor ar fi omorât nu mai puțin de cinci milioane de păsări oprindu-le ventilația și pornind căldura la temperaturi de până la 50 de grade celsius în halele în care păsările trăiau.

După escortarea activistei în afara arenei, Minnesota Timberwolves a reușit să se impună, 109 la 104, obținând astfel biletele pentru play-off-ul din NBA.

Los Angeles Clippers va întâlni acum câștigătoarea partidei dintre San Antonio Spurs și New Orleans Pelicans pentru un loc în play-off.​

