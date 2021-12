CM Handbal (f): Norvegia, victorie în grupa României - Rezultatele înregistrate vineri

Franța, Slovenia (grupa A), Rusia, Serbia (B), România, Norvegia (C), Olanda și Suedia (D) au obținut victorii, vineri, în grupele preliminare ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Spania.

Rezultatele înregistrate vineri:

Grupa A: Franţa vs Angola 30-20 / Muntenegru vs Slovenia 18-28

Grupa B: Rusia vs Camerun 40-18 / Serbia vs Polonia 25-21

Grupa C: România vs Iran 39-11 / Norvegia vs Kazakhstan 46-18