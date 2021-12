CM Handbal (f): Brazilia, victorie în fața Croației - Rezultatele înregistrate joi

În meciul de deschidere, miercuri seară, Spania vs Argentina 29-13 (grupa H).





Naţionala României va debuta vineri în grupa C, cu Iran, de la ora 19:00 (LiveText pe HotNews.ro), meci urmat de cel al Norvegiei şi Kazakhstan, tot în grupa C.





Tot vineri mai sunt programate partidele dintre Rusia - Camerun şi Serbia - Polonia (grupa B), Franţa - Angola şi Muntenegru - Slovenia (A), Olanda - Puerto Rico şi Suedia - Uzbekistan (D).





Programul următoarelor partide în grupa C:

5 decembrie: România - Kazakhstan, Norvegia - Iran;

7 decembrie: Kazakhstan - Iran, Norvegia - România.





32 de echipe naţionale se află la start, iar primele trei clasate din grupele preliminare se vor califica în grupele principale, cu meciuri programate între 8-13 decembrie. Primele două clasate în aceste grupe se vor califica în sferturile de finală, care vor avea loc în 14-15 decembrie, iar câştigătoarele vor evolua în semifinale, în 17 decembrie.





Finalele pentru medalii sunt programate în 19 decembrie.





IHF a impus prin protocolul sanitar vaccinarea anti-Covid 19 a tuturor participanţilor la competiţia din Spania.





La CM din Spania, România va fi reprezentată şi de arbitrele Cristina Năstase - Simona Stancu.





Echipa României bifează a 25-a participare la Mondiale, fiind în continuare singura reprezentativă care a participat la toate ediţiile.





La ultima ediţie a Campionatului Mondial, România s-a clasat pe locul 12. Podiumul ediţiei din 2019 a fost ocupat, în ordine, de Olanda, Spania şi Rusia.





România are în palmaresul CM patru medalii: aur (1962), argint (1973 şi 2005) şi bronz (2015), informează News.ro.

Germania vs Cehia 31-21 / Ungaria vs Slovacia 35-29Coreea de Sud vs Congo 37-23 / Danemarca vs Tunisia 34-17Croaţia vs Brazilia 25-30 / Japonia vs Paraguay 40-17Austria vs China 38-27.