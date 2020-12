Denisa Dedu, după meciul cu Norvegia: "Ne-am luptat şi am arătat că avem valoare, că avem potenţial"

CE Handbal feminin

Portarul naţionalei de handbal feminin a României, Denisa Dedu, a declarat, la finalul partidei cu Norvegia, de la CE, că echipa a arătat că are valoare şi potenţial. Şi portarul Yuliya Dumanska a precizat că jocul cu Norvegia dă încredere echipei pentru următoarele partide, potrivit News.ro.

"Mare parte a jocului ne-am bătut de la egal la egal, ne-am luptat şi am arătat că echipa are valoare. Nu am reuşit să menţinem până la final, pentru că dacă Norvegiei dai mingi uşoare, profită. Am arătat Norvegiei şi cu alte ocazii că putem conduce şi câştiga, nu ne-a fost frică. Norvegia are însă o armă, contraatacul, aşa a reuşit să câştige. În acest meci am arătat că jocul s-a îmbunătăţit, atmosfera e bună între noi, am fost unite, poate a fost mai greu la început, nu avut meciuri de atâta timp şi s-a resimţit. Am arătat că avem potenţial şi vom continua", a declarat Denisa Dedu la interviurile de la zonă mixtă, la încheierea partidei.





La rândul său, portarul Yuliya Dumanska a spus: "Echipa a arătat că creşte de la meci la meci, am încercat să fim unite. Am pierdut, dar cu siguranţă am luptat şi o vom face şi în grupa principală. La acest European se poate întâmpla orice. Ştim că vom juca cu Croaţia, cunosc fetele din campionat. Toată lumea va lupta pentru puncte şi am încredere în România. Sigur că mi-aş fi dorit să mergem mai departe cu puncte, dar acum meciul pierdut cu Germania e jucat şi trebuie să nu repetăm acele greşeli".





Handbalistele din poarta României au mai declarat că jocul echipei a fost o bucurie, în pofida înfrângerii, şi le dă curaj pentru următoarele partide: "Sigur că ne bucurăm, nu putem sărbători, pentru că a fost o înfrângere, însă vom prinde curaj. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, să ne antrenăm şi să fim curajoase".





Naţionala de handbal feminin a României a încheiat, luni, cu o înfrângere grupa D a CE din Danemarca, scor 20-28 (13-13), cu reprezentativa Norvegiei, şi va începe Grupa Principală II cu 0 puncte în clasament.





România a încheiat grupa D pe locul 3, cu 2 puncte, şi va începe, joi, în Grupa Principală II cu 0 puncte în clasament, în timp ce Norvegia va avea 4, iar Germania 2.





Marţi se vor juca ultimele partide şi în grupele A şi C, după programul: Muntenegru - Slovenia şi Franţa - Danemarca (A), respectiv Serbia - Croaţia şi Olanda - Ungaria (C). Rezultatele vor stabili şi de aici echipele calificate în grupele principale.





Primele trei clasate vor continua în grupele principale, locurile 1-3 din grupele A şi B în grupa I, iar locurile 1-3 din grupele C şi D în grupa principală II, între 10-15 decembrie. Echipele se vor califica în grupele principale cu punctele acumulate în disputele cu celelalte adversare care ating această fază.





În 18 decembrie vor avea loc semifinalele şi meciul pentru clasarea finală pe locurile 5-6, iar finalele pentru medalii sunt programate în 20 decembrie.





Campioana europeană va obţine calificarea directă la CE2022, iar primele patru clasate vor fi, de asemenea, calificate la Campionatul Mondial 2021.





La ultima ediţie a Campionatului European, naţionala României s-a clasat pe locul 4, după 20-24 cu Olanda, în finala mică. Chiar înaintea acestei partide, căpitanul naţionalei tricolore, Cristina Neagu, a suferit o ruptură de ligamente în partida cu Ungaria, ratând lupta pentru medalii la CE.





Podiumul ediţiei din 2018, care a avut loc în Franţa, a fost ocupat, în ordine, de Franţa, Rusia şi Olanda.





Deţinătoarea recordului de titluri europene este Norvegia, cu 7 medalii de aur.