CE Handbal (f): Germania, primul adversar al României, a sosit fără selecționer în Danemarca din cauza Covid-19

​Naţionala de handbal feminin a Germaniei, prima adversară a României în grupa D la CE din Danemarca, a sosit la Kolding fără antrenorul Henk Groener, aflat încă în carantină în urma testării pozitive cu Covid-19.

Ea a fost izolată, conform normelor de siguranţă EHF, iar portarul Denisa Dedu, colega de cameră a lui Moisă, a fost separată şi ea de lot până la sosirea tuturor rezultatelor.



O nouă testare colectivă a echipei României, care însă nu s-a antrenat la Kolding, este programată miercuri dimineaţă, cu doar o zi înaintea meciului cu Germania.

Lotul României la Euro 2020:





Eliza Buceschi - CS Rapid Bucureşti



Denisa Dedu - CSM Bucureşti



Nicoleta Dincă - CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud



Alexandra Dindiligan - HC Zalău



Yuliya Dumanska - Podravka Koprivnica



Ana Maria Iuganu – SCM Gloria Buzău



Cristina Laslo – CS Minaur Baia Mare



Ana-Maria Măzăreanu - CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud



Laura Moisă - CSM Bucureşti



Cristina Neagu - CSM Bucureşti



Lorena Ostase - CSM Slatina



Anca Polocoşer - CS Minaur Baia-Mare



Andreea Popa - CS Minaur Baia-Mare



Laura Popa - CS Rapid Bucureşti



Ana-Maria Savu - SCM Craiova



Sonia Seraficeanu - CS Minaur Baia-Mare



Alexandra Subţirică Iovănescu - SCM Gloria Buzău



Ana-Maria Ţicu - SCM Craiova





Staff:





Bogdan Burcea - Antrenor Principal



Robert Licu - Antrenor Secund



Fort Mauri Jaume - Antrenor Portari



Ştefan Ciuntu - Preparator Fizic



Ioan Radu Cheregi - Performance Analyst



Florin Ciocoiu – Doctor



Valentin Cucu - kinetoterapeut



Lavinia Vlangar – kinetoterapeut



Nicoleta Alexandrescu – Team manager



Doru Costică – Media Manager



Echipa naţională a României face parte din Grupa D alături de Norvegia, Germania şi Polonia, la Campionatul European de handbal feminin - EHF EURO 2020.



Partidele României vor avea loc în oraşul Kolding.



Cum arată grupele:



A: Franța, Danemarca, Muntenegru, Slovenia

B: Rusia, Suedia, Spania, Cehia

C: Olanda, Ungaria, Serbia, Croația

D: România, Norvegia, Germania, Polonia.



Programul României în Grupa D:



România vs Germania (3 decembrie, ora 19:00)

România vs Polonia (5 decembrie, ora 17:00)

România vs Norvegia (7 decembrie, ora 21:30).





*Duelurile vor fi în direct pe Digisport și LiveText pe HotNews.ro.





Sistemul de joc







Primele trei clasate din cele 4 grupe se vor califica în Grupele Principale, fază a competiției unde se va ajunge cu punctele acumulate cu celelalte două naționale calificate din grupa preliminară.





Vor fi două Grupe Principale (de câte șase echipe), iar din acestea vor merge în semifinale primele două clasate.







Dacă va obține calificarea din Grupa D, România va face parte din Grupa Principală II, acolo unde vor veni și echipele din Grupa C (Olanda, Ungaria, Serbia, Croația - primele trei clasate).