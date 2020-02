VIDEO NBA: Victorii pentru Milwaukee Bucks și Houston Rockets (Rezultatele zilei)

S-au disputat în NBA:





Charlotte Hornets vs Brooklyn Nets 86-115

Atlanta Hawks vs Dallas Mavericks 111-107

Chicago Bulls vs Phoenix Suns 104-112

Miami Heat vs Cleveland Cavaliers 124-105

Milwaukee Bucks vs Philadelphia 76ers 119-98

Utah Jazz vs Houston Rockets 110-120

\uD83E\uDD8C @Giannis_An34 (31 PTS, 17 REB, 8 AST) goes for 30+ PTS, 15+ REB and 5+ AST for the 12th time this season. #FearTheDeer pic.twitter.com/wSfwz6CqLC — NBA (@NBA) February 23, 2020

Ayton powers @Suns to W! ☀️@DeandreAyton drops 28 PTS, 19 REB and 3 BLK in Chicago. pic.twitter.com/i6u3OHjHMo — NBA (@NBA) February 23, 2020

\uD83D\uDCAA @jcollins20_ drops an efficient 35 PTS in the @ATLHawks win over DAL!



35 PTS | 17 REB | 13-18 FGM | 3-3 3PM pic.twitter.com/xaII25GOrM — NBA (@NBA) February 23, 2020

Giannis a fost MVP-ul partidei cu 31 de puncte, 17 recuperări și 8 pase decisive, în fața a 18.290 de spectatori.În urma meciului câștigat în "Vivint Smart Home Arena" (Salt Lake City), Houston Rockets a egalat linia de clasament a celor de la Utah Jazz (36 de victorii - 20 de înfrângeri). Cei mai buni jucători de pe teren au fost James Harden (38 puncte, 5 recuperări și 7 assist-uri) și Russell Westbrook (34 puncte, 6 recuperări și 4 pase decisive).Sursă foto: captură flashscore.ro