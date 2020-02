Baschet: Venituri record generate de formațiile din NBA în 2019 / New York Knicks, cea mai valoroasă echipă

Echipele din campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA) au generat venituri totale de 8,8 miliarde de dolari în 2019, cu 10 la sută mai mari faţă de anul anterior, conform datelor prezentate marţi de revista economică americană Forbes.

Potrivit aceleiaşi surse, formaţiile Los Angeles Lakers şi Golden State Warriors au depăşit în premieră valoarea de 4 miliarde de dolari, alăturându-se astfel echipei New York Knicks, care rămâne cea mai valoroasă grupare din NBA pentru al cincilea an consecutiv.Knicks este evaluată la 4,6 miliarde dolari, în creştere cu 15% faţă de anul trecut, în ciuda faptului că nu a mai reuşit să se califice în play-off-ul NBA de şapte sezoane. În întregul sport profesionist din America de Nord, franciza newyorkeză de baschet este depăşită doar de echipa de fotbal american Dallas Cowboys, a cărei valoare ajunge la 5,5 miliarde dolari, în timp ce celebra echipă de baseball New York Yankees se află la egalitate cu Knicks (4,6 miliarde dolari).În top-ul celor mai valoroase cinci francize sportive nord-americane se mai află Los Angeles Lakers, cu 4,4 miliarde dolari (în creştere cu 19%), şi Golden State Warriors, cu 4,3 miliarde (plus 23%).Pentru prima oară, valoarea medie a echipelor din NBA a depăşit 2 miliarde de dolari (2,123 miliarde mai exact), în creştere cu 14 procente faţă de anul trecut.Actuala campioană din baschetul nord-american, Toronto Raptors, a înregistrat cea mai mare creştere a valorii sale, de 25 la sută, faţă de anul trecut.Aceste cifre confirmă sănătatea economică foarte bună a ligii nord-americane de baschet, în condiţiile în care, în 2011, nicio echipă din NBA nu avea o valoare mai mare de un miliard de dolari, scrie