Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov a început o anchetă în cazul handbalistelor bănuite de dopaj

„Luni, am primit o adresă în care am fost înștiințați că 3 jucătoare de handbal, dintre care două făceau parte din lotul naționalei, sunt susceptibile de a fi folosit substanțe interzise. Este primul caz de doping cu care ne confruntăm. Până la dovedirea acestui fapt, jucătoarele sunt nevinovate. Experiența noastră tinde spre zero, a trebuit să ne interesăm despre această situație. Procedura este interzisă, într-adevăr, așa că s-a luat decizia ca cele două jucătoare să nu mai facă parte din lotul naționalei. Nu ne putem permite să se aștearnă niciun fel de umbră peste echipa națională. Sper din tot sufletul să fie doar o eroare”, a declarat Alexandru Dedu, președintele Federației Române de Handbal.









„A fost deschisă o anchetă pentru abuz în serviciu”, a declarat pentru Mediafax procurorul Cătălin Morar, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov.

Agenția Națională Anti-Doping a anunțat că trei jucătoare de la clubul Corona Brașov sunt suspecte că au utilizat o tehnică de terapie interzisă conform regulamentului. Ulterior s-a aflat faptul că cele trei sportive sunt Cristina Laslo, Bianca Bazaliu și Daciana Hosu.