CSM București a început pregătirile pentru noul sezon - Tomas Ryde: "Cristina Neagu ar trebui să revină în octombrie"

CSM București a început luni pregătirea pentru noul sezon competițional. La reunire au fost prezente toate cele zece achiziții făcute de CSM București în pauza competițională, precum și antrenorul principal Tomas Ryde și Goran Lars Lindsgard, antrenorul cu portarii, se arată pe site-ul oficial al clubului.





"Nu trebuie să vorbim mult despre obiective, vrem să creem o echipă. Este o formație nouă, dar este important să reușim să creem legături de joc împreună. Este bine că le știu pe multe dintre jucătoare, ele mă cunosc, știu felul meu de a fi...Avem de construit împreună" – Tomas Ryde, antrenor CSM București.





Despre revenirea Cristinei Neagu





"La această întrebare poate răspunde cel mai bine doctorul şi Dragoş (n.r. Luscan), aşteptăm răspunsuri şi în privinţa altor jucătoare, pentru că vreau să implementăm un playbook (n.r. cartea de strategii a echipei). Depinde de cine e pe teren şi cine nu. Normal, după o astfel de accidentare în NBA şi NFL, un jucător intră după 10 luni. Înainte de 10 luni nu ar fi indicat. Aşadar, revenirea Cristinei ar trebui să fie în octombrie", a mai spus Ryde, conform Mediafax.





Nora Mork: "Pe hârtie, CSM București este una dintre cele mai bune echipe din Europa"



"Aveam nevoie de o schimbare în carieră, iar la acest club sunt jucătoare fantastice. M-am simțit foarte bine când am venit la București ca adversar și am spus că trebuie să joc pentru CSM. Avem handbaliste noi, vor reveni și cele accidentate, avem o echipă bună și obiectivul calificării în Final Four-ul Ligii Campionilor este realist. Sunt foarte încântată că voi juca alături de Cristina Neagu, cred că vom forma o echipă redutabilă. Pe hârtie, CSM București este una dintre cele mai bune echipe din Europa" - Nora Mork, handbalistă CSM București.



Crina Pintea: "Cel mai mult contează să fim o echipă"



"Mă simt foarte bine la CSM, am început să comunicăm, să vorbim între noi, să ne apropiem. Este un lucru foarte bun că se pune accentul pe jucătoarele din România în acest sezon. Sunterm la început de drum, vom vedea cum vor decurge lucrurile, important este să fim sănătoase, să ne antrenăm, să fim unite și să ne simțim bine împreună. Cel mai mult contează să fim o echipă. Este nevoie de răbdare și de timp pentru a putea construi o echipă competitivă. Toate ne dorim maximum, dar este un drum lung și vom vedea exact cum vor fi lucrurile"- Crina Pintea, handbalistă CSM București.



Carmen Martin: "Ne dorim să câștigăm totul"



"Mă simt foarte bine, sunt fericită că am revenit aici, nu am mai găsit multe fete dintre cele cu care am fost colegă. Mă simt bine în București, este casa mea. Sper să începem cu bine, să muncim mult și să formăm o echipă în adevăratul sens al cuvântului. Ne dorim să câștigăm totul. Fetele au venit motivate și cu mare chef de muncă. Vrem să fim una dintre cele mai bune formații din Europa. Este important ca anul acesta să fim toate sănătoase și să încerăm să facem tot ce putem pentru a ne atinge obiectivele" – Carmen Martin, handbalistă CSM București.





Lotul CSM București pentru noul sezon



Jelena Grubisic, Denisa Dedu, Mădălina Ion, Iulia Curea, Itana Grbic, Bianca Marin, Cristina Neagu, Gabriela Perianu, Linnea Torstensson, Claudia Constantinescu, Andrea Lekic, Elizabeth Omoregie, Nora Mork, Andrea Klikovac, Carmen Martin, Laura Moisa (Chiper), Dragana Cvijic, Crina Pintea, Ștefania Jipa.



Staff-ul tehnic și medical



Tomas Ryde (antrenor principal), Adrian Vasile (antrenor secund), Goran Lars Lindsgard (antrenor cu portarii), Dragoș Luscan (preparator fizic), Florin Oancea (medic), Aureliana Gurau și Radu Șuță (maseuri).