​NBA: LeBron James și Giannis Antetokounmpo, desemnați căpitanii echipelor pentru All-Star Game

James, care va participa pentru al 15-lea an consecutiv la meciul anual al celor mai buni jucători din NBA, a întrunit cele mai multe voturi (4,62 milioane) din partea publicului, jucătorilor şi presei în Conferinţa Vestului.



În Conferinţa de Est, Antetokounmpo (4,37 milioane), jucător grec de origine nigeriană, a fost preferatul votanţilor.



Conform noii formule, inaugurată în 2018, All Star Game opune două echipe fără să se ţină cont de apartenenţa la conferinţele Vestului sau Estului, formate de doi jucători, unul din Est şi unul din Vest, care au primit cele mai multe voturi şi au fost desemnaţi căpitani.



În Vest, ceilalţi titulari sunt coordonatorul de joc al echipei Golden State Warriors, Stephen Curry, coechipierul său Kevin Durant, Paul George (Oklahoma City Thunder) şi cel mai bun marcator al campionatului, James Harden, care a înscris 61 de puncte miercuri, cu ocazia victoriei echipei sale, Houston Rockets, în faţa lui NY Knicks.



În Est, jucătorii titulari sunt pivotul camerunez al Philadelphiei 76ers, Joel Embiid, coordonatorul lui Boston Celtics, Kyrie Irving, Kawhi Leonard (Toronto Raptors) şi Kemba Walker (Charlotte Hornets).



Printre absenţii de marcă figurează Anthony Davis (New Orleans Pelicans), Russell Westbrook (Oklahhoma City Thunder) sau triplul campion NBA Dwyane Wade (Miami Heat), care dispută cel de-al 36-lea şi ultimul său sezon.



Rezervele, desemnate de antrenorii celor 30 de francize din NBA, vor fi cunoscute pe 31 ianuarie.



Pe 7 februarie, componenţele celor două echipe, "Team LeBron" şi "Team Giannis", vor fi făcute publice după alegerile celor doi căpitani. Aceştia sunt liberi să aleagă de pe listele de titulari şi ale rezervelor.