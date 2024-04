SuperLiga - Powered by Superbet Marți, 16 Aprilie 2024, 22:54

Rapid s-a despărțit oficial marți de antrenorul Cristiano Bergodi, după patru înfrângeri consecutive în play-off. Bogdan Lobonț, alături de Adrian Iencsi și Ciprian Niță vor asigura interimatul până la finalul sezonului.

Dan Sucu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Bogdan Lobonț poate rămâne antrenorul Rapidului dacă va califica echipa în Europa

Înfrângerea din etapa a patra a play-off-ului SuperLigii, scor 0-1 cu Sepsi Sfântu Gheorghe, i-a fost fatală lui Cristiano Bergodi.

Deși s-a vehiculat tot mai mult numele lui Marius Șumudică, oficialii Rapidului nu se grăbesc să ia o decizie, iar Bogdan Lobonț alături de Adrian Iencsi și Ciprian Niță se vor ocupa de pregătirea echipei în următoarele șase etape din acest sezon.

Dan Șucu a anunțat însă că nu doar Bergodi a fost vinovat de rezultatele slabe și că va încerca să întărească toată structura clubului.

„Singura mea preocupare este să întăresc structura sportivă a clubului. Director sportiv, scouting, parte medicală, chiar și mai sus, președintele, chiar și noi, acționarii.

Ok, Bergodi ca Bergodi, dar antrenorul și staff-ul sunt doar prestatorii de servicii. Nu e doar Bergodi de vină! Dacă a pierdut vestiarul, noi trebuia să fim acolo. Clubul este clientul, el e responsabil, el trebuie să intervină când lucrurile nu merg bine.

Trebuie mai multă fermitate, mai multă structură. Prea mulți băieți buni la ei acasă” – a declarat Dan Șucu, pentru DigiSport.

Acționarul majoritar din Giulești a făcut și o promisiune staff-ului interimar, pe care îl va păstra în funcție și în sezonul viitor dacă se va reuși calificarea în cupele europene.

„Promisiunea noastră fermă pentru Lobonț și staff-ul lui este că ei vor continua dacă îndeplinesc obiectivul, prezența în Europa.

Lobonț are Coverciano, a mai antrenat, are cunoștințe vaste de fotbal și cunoaște foarte bine clubul, este unul dintre cei mai apreciați români din fotbal în Italia, are relații extraordinare” – a mai susținut Dan Șucu, conform GSP.

Clasament play-off SuperLiga

1. FCSB – 44 puncte

2. CFR Cluj – 31 p

3. Universitatea Craiova – 31 p

4. Farul – 29 p

5. Rapid – 28 p

6. Sepsi – 27 p