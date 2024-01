SuperLiga - Powered by Superbet Marți, 09 Ianuarie 2024, 18:44

Dinamo București se pregătește în cantonamentul din Antalya înainte de reluarea campionatului, iar marți a remizat, scor 1-1, în fața lui Genclerbirligi, locul 8 din liga secundă a Turciei.

Dinamo Bucuresti Foto: Inquam Photos / Stefan Constantin

Dinamo a remizat cu Genclerbirligi – Antrenorul „câinilor” nu a vrut să vorbească despre transferuri

Într-o partidă în care antrenorul Zeljko Kopic a preferat să testeze jucătorii aflați în cantonament, Dinamo s-a văzut condusă din minutul 18.

„Câinii” au reușit egalarea în minutul 52, prin mijlocașul Neluț Roșu.

La finalul meciului, Kopic a evidențiat problemele echipei după primul test și a refuzat ă vorbească despre transferurile vizate în această iarnă.

„E primul nostru meci din acest an. Am întâlnit o echipă bună și am întâmpinat probleme, mai ales în prima repriză pe tranziție. Am pierdut multe mingi, dar jucătorii au dat totul, intensitatea și energia a fost bună.

Ne-am creat de asemenea câteva ocazii și puteam să marcăm mai multe goluri. Este un rezultat just. Jucătorii vor mai avea la dipoziție un meci de două reprize a câte 60 de minute. E OK, sunt satisfăcut pentru moment.

Haideți să vorbim astăzi despre meciul nostru și vom vorbi despre transferuri altă dată. De ce să fiu o situație dificilă? Ăsta e fotbalul. Muncim din răsputeri, vreau să vorbesc despre jucători, nu despre transferuri” – a declarat Zeljko Kopic, conform Fanatik.

Înainte de întoarcerea în țară pentru prima etapă din acest an, Dinamo va mai susține vineri un amical, în fața belgienilor de la Cherleroi.

SuperLiga, clasamentul după 21 de etape

1. FCSB 44 puncte

2. CFR Cluj 36

3. Universitatea Craiova 34

4. Rapid București 33

5. Sepsi Sf. Gheorghe 30

6. Farul Constanța 30

7. FC Hermannstadt 29

8. Universitatea Cluj 29

9. U Craiova 1948 27

10. Petrolul Ploiești 27

11. Oțelul Galați 26

12. UTA Arad 24

13. FC Voluntari 24

14. Poli Iași 23

15. Dinamo București 16

16. FC Botoșani 12.