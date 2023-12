SuperLiga - Powered by Superbet Joi, 28 Decembrie 2023, 16:55

​Valeriu Iftime, patronul clubului FC Botoșani, a anunțat că echipa aflată pe ultima poziție în SuperLiga României va fi antrenată de Bogdan Andone.

Jucatorii echipei FC Botosani Foto: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Bogdan Andone, noul antrenor al echipei FC Botoșani

După demisia lui Dan Alexa, FC Botoșani a fost antrenată de Andrei Patache și Mihai Ciobanu. Patronul grupării este convins că Andone va reuși să salveze echipa de la retrogradare.

„Am discutat cu multe persoane, iar Bogdan Andone este antrenorul care va începe pregătirea cu echipa în 2024. Sper că am făcut alegerea cea mai bună la momentul în care ne aflăm. Are destulă experiență și toți cei cu care am vorbit mi-au spus lucruri încurajatoare despre dânsul.

Situația la echipă ne obligă să facem și niște mutări în lot, dar deocamdată nu are sens să discutăm despre nume, chiar dacă, e adevărat, trebuie să ne mișcăm repede.

Legat de Pius, situația încă nu este clară. Are ceva propuneri din Portugalia și din Belgia, dar deocamdată nu este nimic finalizat. La cum se prezintă lucrurile în acest moment, el este jucătorul nostru” - Valeriu Iftime, citat de DigiSport.

De-a lungul carierei, Bogdan Andone a mai antrenat echipele FCSB, Astra Giurgiu, FC Voluntari, SSU Poli Timișoara și Apollon Limassol.

FC Botoșani a adunat 12 puncte în 21 de etape și se află pe ultima poziție în clasamentul SuperLigii.

SuperLiga, clasamentul după 21 de etape

1. FCSB 44 puncte

2. CFR Cluj 36

3. Universitatea Craiova 34

4. Rapid București 33

5. Sepsi Sf. Gheorghe 30

6. Farul Constanța 30

7. FC Hermannstadt 29

8. Universitatea Cluj 29

9. U Craiova 1948 27

10. Petrolul Ploiești 27

11. Oțelul Galați 26

12. UTA Arad 24

13. FC Voluntari 24

14. Poli Iași 23

15. Dinamo București 16

16. FC Botoșani 12.