SuperLiga - Powered by Superbet Vineri, 22 Decembrie 2023, 09:08

0

Ioan Ovidiu Sabău a transmis conducerii că trebuie să ia în calcul schimbarea antrenorului, după ce Universitatea Cluj a pierdut derbiul cu CFR Cluj, scor 4-0 (etapa 21 din SuperLiga). La scurt timp după anunțul tehnicianului, clubul a reacționat pe rețelele de socializare.

Ioan Ovidiu Sabau Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

>> VIDEO SuperLiga: CFR Cluj, victorie categorică în fața rivalei locale

Ioan Ovidiu Sabău beneficiază de susţinerea clubului Universitatea Cluj, a conducerii şi a suporterilor

Într-un mesaj postat pe Faceobok, U Cluj a precizat că Sabău beneficiază de susținerea clubului, a conducerii și a suporterilor.

„Am pornit în 2016 împreună la un drum. Am atins toate bornele pe care ni le-am propus. Următorul pas necesită și mai mult efort, și mai multă muncă, și mai multă răbdare. Îl vom face împreună!

Am știut cu toții, de la bun început, că nu va fi ușor. Drumul spre vârf nu e niciodată ușor. Dar împreună vom continua să urcăm. Pas cu pas, meci de meci, an de an.

Am pierdut cu 0-4 bătălia din teren, dar am câștigat cu 10-0 meciul din tribună și am arătat, încă o dată, că Clujul înseamnă doar "U".

Capul sus, Neluțu! Capul sus, băieți! Capul sus, uiști!”, se arată în comunicatul clubului Universitatea Cluj.

U Cluj se află pe locul 8 în clasamentul SuperLigii. Echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău a acumulat 29 de puncte în 21 de etape și se află la un singur punct în spatele celor de la Sepsi (locul 5) și Farul (locul 6).

>> Ioan Ovidiu Sabău, fără cuvinte după umilința suferită de Universitatea Cluj

Clasament SuperLiga

1. FCSB 44 puncte / 21 meciuri

2. CFR Cluj 36 / 21

3. Universitatea Craiova 34 / 21

4. Rapid București 33 / 21

5. Sepsi Sf. Gheorghe 30 / 21

6. Farul Constanța 30 / 21

7. FC Hermannstadt 29 / 21

8. Universitatea Cluj 29 / 21

9. U Craiova 1948 27 / 21

10. Petrolul Ploiești 27 / 21

11. Oțelul Galați 26 / 20

12. UTA Arad 24 / 21

13. FC Voluntari 24 / 20

14. Poli Iași 23 / 21

15. Dinamo 13 / 20

16. Botoșani 9 / 20.