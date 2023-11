SuperLiga - Powered by Superbet Luni, 06 Noiembrie 2023, 12:53

2

​FCSB a pierdut derbiul cu Rapid (1-2) contând pentru etapa cu numărul 15 din SuperLiga României la fotbal, iar la o zi distanță Gigi Becali, patronul bucureștenilor, a găsit marele vinovat pentru înfrângerea de pe Arena Națională.

Suporteri ai FCSB-ului pe Arena Nationala Foto: Victor Cozmei / HotNews.ro

Gigi Becali recunoaște că a greșit echipa de start și schimbările la meciul FCSB vs Rapid

Patronul FCSB-ului a stat luni de vorbă cu presa, iar acesta a vorbit despre cine este vinovat pentru înfrângerea cu giuleștenii.

Surprinzător, Becali spune că el este de vină: a ales echipa greșit și a continuat erorile și cu schimbările de la pauză.

„Am făcut echipa greșit. Dacă o lăsam pe aia era mai bine. Am făcut schimbări proaste. Am băgat pe Tavi Popescu și Rotariu, care sunt mult mai slabi decât Compagno și Ovidiu Popescu. Am slăbit echipa.

De Ovidiu Popescu îmi place când dă pase repede, când o primește și o dă. Nu când driblează. I-a intrat în cap că e mare fotbalist. Dar nu ai ce să faci. Ne trebuie un mijlocaș, un număr 8, și un atacant. Asta e. Știm ce avem de făcut.

Noi stăm în 5 fotbaliști: Radunovic, Coman, Băluță, Olaru și Șut. Campionatul îl luăm. Dar dacă vrei performanță europeană, îți trebuie 10. Avem doar jumătate de echipă. Am vorbit cu Coman acum și i-am spus că a driblat prea mul.

Mi-a zis «Băi, nea Gigi, nu am avut soluții! Trebuia să driblez pentru că nu mi se dădeau soluții». Noi am fost buni când jucăm jucam rapid, în pase. Noi am dominat ambele reprize. Dar am făcut eu două greșeli” - Gigi Becali, citat de gsp.ro.

Clasamentul SuperLigii

1. FCSB – 31 puncte / 15 meciuri

2. CFR Cluj – 30 p / 14 m

3. Rapid – 29 p / 15 m

4. Universitatea Craiova – 23 p / 15 m

5. Petrolul – 21 p / 15 m

6. Farul – 21 p / 15 m

......................................

13. U Craiova 1948 – 15 p / 15 m

14. UTA – 15 p / 14 m

15. Dinamo – 10 p / 14 m

16. FC Botoșani – 7 p / 15 m