SuperLiga - Powered by Superbet Marți, 29 August 2023, 15:15

Victor Pițurcă nu a mai antrenat de trei ani și jumătate, deși a primit multe oferte în această perioadă. Ultima echipă care l-a abordat a fost FC Voluntari, dar fostul selecționer al României ar fi refuzat banii ilfovenilor.

Victor Pițurcă Foto: Inquam Photos / Mircea Manole

Victor Pițurcă a refuzat 500.000 de euro pe an de la FC Voluntari: „Du-te, bă, cu banii tăi de aici”

Dezvăluirile au fost făcute de Dumitru Dragomir, fostul președinte LPF afirmând că a fost prezent la o discuție între Victor Pițurcă și Gheorghe Nețoiu, președinte al Consiliului Consultativ de la FC Voluntari.

„Am participat la o discuție săptămâna trecută. Nețoiu zice: 'Băi Piți, hai antrenor la Voluntari. Ai echipă la Voluntari'. I-a promis Nețoiu că îi face tot. Pierduseră acasă cu Dinamo și erau înfierbântați.

De la el îi dă (n.r. salariul). Zice Piți: 'Du-te, bă, cu banii tăi de aici! Am fost vultur toată viața, o să fiu cioară că vrei tu?'.

Dacă l-ar oferta Rapid, s-ar duce. La Rapid, la CFR Cluj. La U nu știu dacă s-ar duce, dar CFR are echipă bună. I-a spus: 'Îți dau 500.000 pe an. De la mine. Un an mă risc cu tine'. Nețoiu voia doar să ajungă în play-off. Atât” - Dumitru Dragomir, într-o emisiune realizată de Fanatik.

FC Voluntari a acumulat 10 puncte în primele 7 etape din SuperLiga și se află pe locul 6 în clasament.

Cine este Victor Pițurcă

Născut pe 8 mai 1956, Victor Pițurcă (66 de ani) este câștigător al Cupei Campionilor Europeni alături de Steaua în 1986. De-a lungul carierei de fotbalist, el a jucat la Dinamo Slatina, Universitatea Craiova, Pandurii Târgu-Jiu, Drobeta Turnu-Severin, Olt Scornicești, Steaua București și Lens (a fost jucător activ în perioada 1974 - 1990).

Ca antrenor, Pițurcă a pregătit echipele Steaua București, FC U Craiova, Romania Under 21, FCSB, naționala României (în trei mandate: 1998-1999, 2004-2009, 2011-2014), Al-Ittihad și Universitatea Craiova.

A cucerit în calitate de jucător de cinci ori titlul în Divizia A (cum se numea prima ligă de fotbal a României), de patru ori Cupa României, Cupa Campionilor Europeni (1986) și Supercupa Europei (1986).

A fost cel mai bun marcator în campionatul intern în ediția 1987-1988 (cu 34 de goluri) și a fost tot în același sezon al treilea în competiția „Gheata de Aur”.

În calitate de antrenor a cucerit un titlu național în ediția 2000-2001, o Cupă a României (1992) și o Supercupă a României (2001), toate alături de Steaua București.