Ioan Sdrobiș este un nume important în ultimele decenii în fotbalul românesc, antrenorul pregătind mai multe echipe din fotbalul autohton. Ajuns la 77 de ani, cel supranumit „Părintele” a vorbit despre mai multe blaturi care ar fi fost făcute de Mircea Lucescu în perioada când antrena în România.

Mircea Lucescu Foto: Ukrinform / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ioan Sdrobiș, despre oferta primită de la Jean Pădureanu pentru a antrena Gloria Bistrița

Într-un interviu pentru Prosport, Sdrobiș vorbește despre jocurile de culise din fotbalul românesc, fostul antrenor explicând de ce l-a refuzat pe Jean Pădureanu.

„Domne, haideți să vă zic ceva în premieră. După Revoluție, Jean Pădureanu a vrut să mă pună antrenor la Bistrița. M-a abordat cam așa: Ioane, îmi ești tare drag, nu vrei să vii la mine?.

Păi, matale poți să lucrezi cu Sdrobiș? Nici nu-ți trebuie antrenor.

L-am refuzat, evident, dar m-a bucurat cumva propunerea lui în sensul unui gest de apreciere a muncii mele. Ăsta am fost: nu am suportat blaturile, meciurile vândute. Și am suferit din cauza asta. Știți însă ce mi-a spus la un moment dat?

Băi, Ioane, nu existam dacă nu făceam lucrurile astea. N-aveam cum să rezist în sistem.

Dincolo de toate chestiunile din spatele cortinei, el era însă un tip cu bun simț, civilizat. De fapt, a preluat Cooperativa de la Lucescu, i-a pasat-o lui Ștefan (n.r. Gheorghe Ștefan - zis Pinalti) și așa mai departe”- Ioan Sdrobiș, pentru Prosport.

Despre implicarea lui Mircea Lucescu în așa zisele blaturi

„Părintele” a continuat cu dezvăluirile și nu l-a uitat nici pe Mircea Lucescu. Sdrobiș spune că-l respectă ca antrenor pe „Il Luce” doar pentru ceea ce a făcut în Turcia și Ucraina.

Nu-l poate însă aprecia pe Mircea Lucescu care a antrenat în campionatul României.

Mai mult, Sdrobiș a vorbit cu subiect și predicat despre două meciuri care ar fi fost blaturi: Oțelul - Dinamo 3-3, din iunie 1987, și CSM Reșița - Rapid 1-6, din noiembrie 1997.

„L-am iertat. Am o grămadă de defecte, dar și două calități: mi-am iubit meseria cu sfințenie și știu să iert.

Când Lucescu venea cu jucătorii în cabină la noi, simțeam că mor. Stabileau și minutele în care să dea gol ca să iasă Cămătaru golgeter (n.r. face referire la meciul Oțelul - Dinamo din 1987).

M-au chemat la comandantul Miliței Galați: Nelule, ai grijă, vezi cum faceți!

S-au dus peste conducători cu controale economice, iar ăștia stăteau drepți, după care a apărut Lucescu în vestiarul nostru. N-am să uit toată viața mea ce mi-a făcut la acel meci. Cum să ieși pe urmă campion prin Europa cu blaturile realizate în România?” - Ioan Sdrobiș.

„Eu am trăit meciurile mele cu Lucescu și mi-a fost suficient. Mori cu blaturile astea pe creier? Îți dai seama ce coșmaruri o să aibă săracu’ Lucescu înainte să moară?

Păi, n-o să ai coșmaruri când te-ai dus în cabină la Oțelul și le-ai spus: Ăsta va fi scorul?

Am avut 40 de ani de carieră, dar nu mi-am permis niciodată să fac așa ceva. L-a întrebat cineva pe Lucescu la un moment dat dacă se mai întoarce în România și a spus că nu mai revine, fiindcă-l ceartă Sdrobiș.

Nu-l cert deloc! Din contră, l-am iertat, i-am respectat valoarea și rezultatele din Turcia și Ucraina, dar în România n-am cum să spun același lucru, fiindcă știu ce-a făcut aici” - Ioan Sdrobiș.

Mai departe, „Părintele” a adus în discuție meciul CSM Reșița - Rapid 1-6, din noiembrie 1997. La finele acelui sezon, giuleștenii au câștigat titlul de campioni ai României.

„Vreo șase jucători de-ai mei au făcut ce-au făcut împreună cu conducerea. A fost clar. 0-1, 1-1 Claudiu Balaci – o bombă, apoi a luat băiatul cartonaș roșu și s-a terminat: 1-2, 1-3…1-6.

Tânăr, Pancu nici nu știa când să se mai oprească. La 1-3, Lupu îi făcea semne lui Lucescu din teren. M-am dus direct la banca lui: Băi, m-ai bătut cu Miliția la Galați, acum vii cu banii lui Copos?”, a conchis Sdrobiș.

Cine este Ioan Sdrobiș

Născut pe 9 aprilie 1946 la Bacău, Ioan Sdrobiș este unul dintre cei mai experimentați antrenori pe care i-a avut România în ultimele decenii.

Supranumit „Părintele”, Sdrobiș a pregătit de-a lungul carierei echipele Oțelul Galați, U Cluj, Ceahlăul Piatra Neamî, Selena Bacău, Dacia Unirea Brăila, Maramureș Baia Mare, Extensiv Craiova, CSM Reșița, Diplomatic Focșani, Midia Năvodari, Jiul Petroșani, FC Vaslui, CFR Timișoara, Jiul Petroșani, Farul Constanța și Dinamo Onești (din 2014 s-a retras din antrenorat).