SuperLiga - Powered by Superbet Sâmbătă, 19 August 2023, 12:02

FCU Craiova 1948 a pierdut cu 4-3 pe terenul Petrolului Ploiești, iar gruparea olteană a anunțat că Nicolae Dică nu mai este antrenorul echipei.

Nicolae Dica Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nicolae Dică nu mai este antrenorul echipei FCU Craiova 1948

Înfrângerea din etapa a șasea a SuperLigii l-a deranjat pe Adrian Mititelu, iar patronul clubului din Bănie a reacționat rapid.

„Sunt puţin supărat, pentru că eu vedeam altfel jocul ăsta. Cred că s-a convins şi Dică de faptul că unii jucători nu sunt ceea ce par. Dacă nu-i asculţi pe antrenor sau dacă vrei să te bagi peste ei, eşti considerat neprofesionist.

Eu am încredere în Dică, dar sincer să fiu, trebuie să mai câştigăm puncte. Scopul meu nu este să schimb antrenori, dar nici să accept înfrângeri după înfrângeri.

Noi avem jucători de calitate. Prea suntem poeţi. Cum am pierdut mingea, cum avem probleme” - Adrian Mititelu, după meciul cu Petrolul, citat de DigiSport.

Cinci meciuri a stat Nicolae Dică pe banca celor de la FCU Craiova 1948: două victorii (1-0 vs FC Botoșani și 3-1 vs FC Voluntari) și trei înfrângeri (0-1 vs Sepsi, 3-4 vs U Cluj și 3-4 vs Petrolul).

„Clubul nostru și antrenorii Nicolae Dică și George Cotigă au încheiat de comun acord contractul de colaborare. Mulțumim pentru efortul depus și mult succes în continuare!” - FCU Craiova 1948.

FCU Craiova se află pe locul 9 în clasamentul SuperLigii, cu 6 puncte și golaveraj 11-13.