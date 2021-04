Visul frumos s-a încheiat: Stephen Hendry a ratat calificarea la CM de Snooker

Revenit după nouă ani de la retragere în sportul profesionist, Stephen Hendry nu și-a putut bucura fanii cu o calificare pe tabloul principal de la CM de snooker, scoțianul fiind învins categoric de chinezul Xu Si, locul 82 în ierarhia mondială.

Asiatiacul și-a respectat statutul de favorit (casele de pariuri asta indicau înainte de startul meciului) și s-a impus cu un categoric 6-1.



Hendry a contat cu adevărat doar în primul frame, unul echilibrat, dar pe care l-a câștigat după ce a reușit și câteva lovituri minunate.



Participarea lui Hendry în calificările pentru turneul de la Crucible a constat în două meciuri: a trecut în runda inaugurală de Jimmy White, iar apoi a fost învins de Xu Si.

Legendarul jucător scoțian atrăgea însă atenția după victoria cu Jimmy White că nu are consistența necesară pentru a trece de calificări (4 tururi) și de a ajunge pe tabloul principal de la Crucible.



Aici poți vedea una dintre loviturile care i-au permis lui Hendry să câștige primul frame al meciului:



