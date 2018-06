​Roland Garros: Simona Halep, Mihaela Buzărnescu și Irina Bara vor evolua luni - Programul complet al zilei

​Simona Halep (1 WTA) și Elise Mertens (16 WTA) vor deschide ziua de tenis pe arena Philippe-Chatrier, miza confruntării fiind calificarea în sferturile de finală de la Roland Garros. Partida va începe la ora 12:00 și va putea fi urmărită în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro. Tot luni, de la aceeași oră, Mihaela Buzărnescu și Irina Bara vor evolua în optimile probei de dublu.







Programul zilei de luni de la Roland Garros:



Arena Philippe-Chatrier (meciurile încep la ora 12:00)





Simona HALEP (ROU) [1] vs Elise MERTENS (BEL) [16]

Daria KASATKINA (RUS) [14] vs Caroline WOZNIACKI (DEN) [2] 7-6(5) 3-3

Rafael NADAL (ESP) [1] vs Maximilian MARTERER (GER)

Serena WILLIAMS (USA) vs Maria SHARAPOVA (RUS) [28]

Marin CILIC (CRO) [3] vs Fabio FOGNINI (ITA) [18]



Arena Suzanne-Lenglen (meciurile încep la ora 12:00)



Diego SCHWARTZMAN (ARG) [11] vs Kevin ANDERSON (RSA) [6]

Angelique KERBER (GER) [12] vs Caroline GARCIA (FRA) [7]

John ISNER (USA)[9] vs Juan Martin DEL POTRO (ARG) [5]

Garbiñe MUGURUZA (ESP) [3] vs Lesia TSURENKO (UKR)



Terenul 1 (meciurile încep la ora 12:00)



Feliciano LOPEZ (ESP) & Marc LOPEZ (ESP) [12]

vs Henri KONTINEN (FIN) & John PEERS (AUS) [3]



Timea BABOS (HUN) & Kristina MLADENOVIC (FRA) [1]

vs Nicole MELICHAR (USA) & Kveta PESCHKE (CZE) [13]



Steve JOHNSON (USA) & Jack SOCK (USA)

vs Pierre-Hugues HERBERT (FRA) & Nicolas MAHUT (FRA) [6]



Terenul 18 (meciurile încep la ora 12:00)



Irina BARA (ROU) & Mihaela BUZARNESCU (ROU)

vs Jennifer BRADY (USA) & Vania KING (USA)



Yingying DUAN (CHN) & Aliaksandra SASNOVICH (BLR)

vs Andrea SESTINI HLAVACKOVA (CZE) & Barbora STRYCOVA (CZE) [2]



Maria Jose MARTINEZ SANCHEZ (ESP) & Marcelo DEMOLINER (BRA)

vs Katarina SREBOTNIK (SLO) & Santiago GONZALEZ (MEX)



Nicole MELICHAR (USA) & Alexander PEYA (AUT)

vs Latisha CHAN (TPE) & Ivan DODIG (CRO) [2]



Terenul 7 (meciurile încep la ora 12:00)



Eri HOZUMI (JPN) & Makoto NINOMIYA (JPN)

vs Gabriela DABROWSKI (CAN) & Yifan XU (CHN) [5]



Anna-Lena GROENEFELD (GER) & Robert FARAH (COL) [8]

vs Abigail SPEARS (USA) & Juan Sebastian CABAL (COL)



G.DABROWSKI (CAN ) / M.PAVIC (CRO) [1]

vs D.SCHUURS (NED ) / M.MIDDELKOOP (NED)





Aici poți citi o amplă prezentare a turneului de la Roland Garros.



Aici poți vedea tabloul feminin de simplu.





Aici poți vedea tabloul masculin de simplu.



Ediția cu numărul 121 a competiției de la Roland Garros se dispută în perioada 27 mai - 10 iunie 2017. Întrecerea de la Paris poate fi urmărită în România în direct pe Eurosport și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.

Ediția cu numărul 121 a competiției de la Roland Garros se dispută în perioada 27 mai - 10 iunie 2017. Întrecerea de la Paris poate fi urmărită în România în direct pe Eurosport și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.