WTA: Șase jucătoare se luptă pentru locul unu în lume - Toate calculele înainte de startul turneului de la Roland Garros

Al doilea turneu de Grand Slam al anului va aduce șase jucătoare în lupta pentru primul loc în clasamentul WTA. Simona Halep (1 WTA), finalistă anul trecut la Roland Garros, poate fi detronată după competiția pariziană de una din următoarele cinci jucătoare: Caroline Wozniacki (Danemarca), Garbine Muguruza (Spania), Elina Svitolina (Ucraina), Karolina Pliskova (Cehia) sau Caroline Garcia (Franța). Jucătoarea noastră trebuie să ajungă cel puțin până în semifinale pentru a avea șanse de a-și păstra poziția de lider mondial.







Care sunt scenariile pentru fiecare din cele șase sportive:





1. Simona Halep (1 WTA)





Simona Halep, actulul lider mondial, are de aparat cele 1.300 de puncte pe care le-a obținut anul trecut la Roland Garros, unde a jucat a doua sa finală pe zgura pariziană (scor 6-4, 4-6, 3-6 cu Jelena Ostapenko).







Românca trebuie să ajungă cel puțin până în semifinale pentru a avea șansa de a-și păstra locul 1 în clasamentul WTA. Dacă Wozniacki (2 WTA) ajunge în sferturile de finală, atunci Halep trebuie să joace finala pentru a se putea menține lider.





Simona își va securiza prima poziție în clasament dacă va reuși să câștige primul său titlu de Grand Slam la Paris.







Rezultatele obținute la Roland Garros:





2017: Finală - învinsă de Jelena Ostapenko (Letonia), scor 4-6, 6-4, 6-3

2016: Optimi - învinsă de Samantha Stosur (Australia), scor 7-6(0), 6-3

2015: Turul II - învinsă de Mirjana Lucic-Baroni (Croația), scor 7-5, 6-1

2014: Finală - învinsă de Maria Sharapova (Rusia), scor 6-4, 6-7(5), 6-4

2013: Turul I - învinsă de Carla Suárez Navarro (Spania), scor 3-6, 6-2, 6-2

2012: Turul I - învinsă de Petra Cetkovska (Cehia), scor 6-1, 6-3

2011: Turul II - învinsă de Samantha Stosur (Australia), scor 6-0, 6-2

2010: Turul I - învinsă de Samantha Stosur (Australia), scor 7-5, 6-1.





2. Caroline Wozniacki (2 WTA)





Caroline Wozniacki, campioana de la Australian Open, este principala jucătoare care poate ajunge pe primul loc în lume după turneul de la Roland Garros.







Victoria de la Australian Open în fața Simonei Halep a readus-o pe daneză pe prima poziție în clasamentul WTA, după o pauză de șase ani. Wozniacki a petrecut doar patru săptămâni pe primul loc în clasamentul WTA în acest an, fiind întrecută de Simona Halep, după ce a renunțat să mai participe la turneul de la Dubai, unde cucerise titlul în 2017.







Astfel, la 26 februarie, Caroline Wozniacki i-a cedat locul 1 Simonei Halep, poziție pe care românca a urcat pentru prima dată la 9 octombrie 2017. În toată cariera ei, Wozniacki a fost lider mondial timp de 71 de săptămâni, în timp ce Halep (actualul număr 1 mondial) a ajuns la a 29-a săptămână. În acest moment, diferența dintre cele două jucătoare este de doar 335 de puncte.





Wozniacki are de apărat 430 de puncte la Roland Garros, la ediția de anul trecut oprindu-se în sferturi (a fost învinsă de Ostapenko, scor 4-6, 6-2, 6-2). Dacă va câștiga trofeul, daneza va redeveni lider mondial, indiferent de celelalte rezultate.







Un alt scenariu care i-ar readuce prima poziție în clasament Carolinei ar fi ca Halep și Muguruza să nu ajungă în semifinale, iar Svitolina, Garcia și Pliskova să nu câștige trofeul.





Rezultatele obținute la Roland Garros:





2017: Sferturi - învinsă de Jelena Ostapenko (Letonia), scor 4-6, 6-2, 6-2

2015: Turul II - învinsă de Julia Goerges (Germania), scor 6-4, 7-6(4)

2014: Turul I - învinsă de Yanina Wickmayer (Belgia), scor 7-6(5), 4-6, 6-2

2013: Turul II - învinsă de Bojana Jovanovski Petrovic (Serbia), scor 7-6(2) 6-3

2012: Turul III - învinsă de Kaia Kanepi (Estonia), scor 6-1 6-7(3) 6-3

2011: Turul III - învinsă de Daniela Hantuchova (Slovacia), scor 6-1, 6-3

2010: Sferturi - învinsă de Francesca Schiavone (Italia), scor 6-2, 6-3

2009: Turul III - învinsă de Sorana Cîrstea, scor 7-6(3), 7-5

2008: Turul III - învinsă de Ana Ivanovic (Serbia), scor 6-4, 6-1

2007: Turul I - învinsă de Nathalie Dechy (Franța), scor 6-2, 6-7(3), 6-0.





3. Garbine Muguruza (3 WTA)



Garbine Muguruza, campioană în 2016 la Roland Garros, a părăsit turneul anul trecut în optimi, învinsă de Kristina Mladenovic (scor 1-6, 6-3, 3-6). Spaniola a fost lider mondial până în toamna anului trecut, când Halep i-a luat locul în fruntea ierarhiei după turneul de la Beijing.







Muguruza trebuie să ajungă în semifinale pentru a avea șanse să redevină lider mondial. Dacă Wozniacki trece de primul tur, atunci Muguruza este obligată să joace finala. Muguruza va reveni pe primul loc în lume dacă va câștiga titlul la Roland Garros, cu condiția să nu o întâlnească pe Wozniacki în ultimul act.



Rezultatele obținute la Roland Garros:





2017: Optimi - învinsă de Kristina Mladenovic (Franța), scor 6-1, 3-6, 6-3

2016: Campioană - 7-5, 6-4 cu Serena Williams (SUA)

2015: Sferturi - învinsă de Lucie Safarova (Cehia), scor 7-6(3), 6-3

2014: Sferturi - învinsă de Maria Sharapova (Rusia), scor 1-6, 7-5, 6-1

2013: Turul II - învinsă de Jelena Jankovic (Serbia), scor 6-3, 6-0.



4. Elina Svitolina (4 WTA)





Svitolina vine la Roland Garros după al doilea titlu consecutiv cucerit la Roma și a doua victorie la rând în fața Simonei Halep în ultimul act al competiției din capitala Italiei. Ucraineanca s-a oprit în sferturi la ediția de anul trecut de la Roland Garros, fiind învinsă de Simona Halep (scor 3-6, 7-6(6), 6-0).





Pentru a deveni prima ucraineancă lider mondial, Svitolina trebuie să câștige trofeul, cu condiția ca Wozniacki să fie eliminată înainte de semifinale, iar Halep să nu ajungă în finală.





Rezultatele obținute la Roland Garros:





2017: Sferturi - învinsă de Simona Halep, scor 3-6, 7-6(6), 6-0

2016: Optimi - învinsă de Serena Williams (SUA), scor 6-1, 6-1

2015: Sferturi - învinsă de Ana Ivanovic (Serbia), scor 6-3, 6-2

2014: Turul II - învinsă de Ana Ivanovic (Serbia), scor 7-5, 6-2

2013: Turul II - învinsă de Varvara Lepchenko (SUA), scor 7-6(5) 6-1.



5. Karolina Pliskova (6 WTA)





Karolina Pliskova are cel mai bun sezon al său pe zgură, impunându-se la Stuttgart și ajungând până în semifinale la Madrid. Jucătoarea de 26 de ani speră să revină pe primul loc WTA, poziție pe care a pierdut-o după ediția de anul trecut a US Open.







Pliskova trebuie să câștige competiția pentru a redeveni lider mondial, Wozniacki să piardă în primul tur, Halep să nu ajungă în semifinale, iar Muguruza să fie eliminată înainte de finală.







Rezultatele obținute la Roland Garros:





2017: Semifinale - învinsă de Simona Halep, scor 6-4, 3-6, 6-3

2016: Turul I - învinsă de Shelby Rogers (SUA), scor 3-6, 6-4, 6-3

2015: Turul II - învinsă de Andreea Mitu, scor 2-6 7-6(5) 6-4

2014: Turul II - învinsă de Agnieszka Radwanska (Polonia), scor 6-3, 6-4

2013: Turul I - învinsă de Garbine Muguruza (Spania), scor 4-6 7-5 6-3

2012: Turul I - învinsă de Marion Bartoli (Franța), scor 6-3, 6-3.



6. Caroline Garcia (7 WTA)





Caroline Garcia a avut un sezon foarte bun pe zgură până acum: optimi la Charleston, semifinale la Stuttgart și Madrid și un sfert de finală la Roma. La ediția de anul trecut de la Roland Garros, Garcia a fost eliminată în sferturi de Karolina Pliskova, scor 7-6(3), 6-4.





Garcia poate fi noul lider dacă va câștiga turneul, iar Wozniacki va pierde înainte de optimi, Halep se va opri înainte de semifinale și Muguruza nu va ajunge în finală.





Ultima jucătoare din Hexagon care a ridicat Cupa Suzanne Lenglen a fost Mary Pierce în 2000, în timp ce ultima franțuzoaică în fruntea clasamentului WTA a fost Amelie Mauresmo în 2004.



Rezultatele obținute la Roland Garros:





2017: Sferturi - învinsă de Karolina Pliskova (Cehia), scor 7-6(3), 6-4

2016: Turul II - învinsă de Agnieszka Radwanska (Polonia), scor 6-2, 6-4

2015: Turul I - învinsă de Donna Vekic (Croația), scor 3-6, 6-3, 6-2

2014: Turul I - învinsă de Ana Ivanovic (Serbia), scor 6-1, 6-3

2013: Turul II - învinsă de Serena Williams (SUA), scor 6-1, 6-2

2012: Turul I - învinsă de Dinah Pfizenmaier (Germania), scor 3-6, 6-4, 6-3

2011: Turul II - învinsă de Maria Sharapova (Rusia), scor 3-6, 6-4, 6-0.







Sursa foto: wtatennis.com Sursa foto: wtatennis.com





Clasamentul WTA, primele zece poziții:



1. Simona Halep (România) 7.270 de puncte

2. Caroline Wozniacki (Danemarca) 6.935

3. Garbine Muguruza (Spania) 6.010

4. Elina Svitolina (Ucraina) 5.505

5. Jelena Ostapenko (Letonia) 5.382

6. Karolina Pliskova (Cehia) 5.335

7. Caroline Garcia (Franţa) 5.170

8. Petra Kvitova (Cehia) 4.550

9. Venus Williams (SUA) 4.201

10. Sloane Stephens (SUA) 4.164.





Cu cine vor juca cele șase jucătoare în turul I:



[1] Halep vs Alison Riske (SUA, 105 WTA)

[2] Wozniacki vs Danielle Collins (SUA, 44 WTA)

[3] Muguruza vs Svetlana Kuznetsova (Rusia, 42 WTA)

[4] Svitolina vs AjlaTomljanovic (Australia, 68 WTA)

[6] Pliskova vs jucătoare venită din calificări

[7] Garcia vs Yingying Duan (China, 112 WTA)





Posibile sferturi, dacă favoritele își vor respecta statutul:



[1] Halep vs [7] Garcia

[3] Muguruza vs [6] Ka. Pliskova

[5] Ostapenko vs [4] Svitolina

[8] Kvitova vs [2] Wozniacki



Aici poți vedea tabloul feminin de simplu.



Va fi ediția cu numărul 117 a competiției de la Roland Garros, turneul urmând să se dispute în perioada 27 mai - 10 iunie 2017. Întrecerea de la Paris va putea fi urmărită în România în direct pe Eurosport și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.



