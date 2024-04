Pariuri - Powered by Superbet Marți, 30 Aprilie 2024, 07:51

Coventry City - Ipswich Town, meci restant contând pentru etapa a 44-a din liga a doua a Angliei, este programat, marţi, 30 aprilie, de la ora 22:00, pe Ricoh Arena, şi va fi transmis în direct de platforma online AntenaPLAY.

Minge de fotbal Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

Coventry City, care nu mai are nici un obiectiv în acest final de sezon, şi Ipswich Town, aflată în luptă pentru a doua poziţie care asigură promovarea directă, se întâlnesc într-o restanţă a etapei a 44-a din Championship.

Coventry City este pe locul 9, cu 64 de puncte, la opt distanţă de poziţiile care permit disputarea play-off-ului de promovare în Premier League (mai este de disputat o singură etapă), şi vine după o victorie, un rezultat de egalitate şi trei înfrângeri înregistrate în ultimele cinci partide din campionat, iar în runda precedentă a remizat pe terenul lui Blackburn Rovers, scor 0-0.

În acest interval, echipa lui Mark Robins a încheiat un parcurs excelent în FA Cup (Cupa Angliei), fiind eliminată de Manchester United în semifinalele competiţiei, 3-3 după 90 şi, respectiv, 120 de minute, 2-4 după executarea loviturilor de dpartajare.

În meciurile disputate pe teren propriu în acest campionat, Coventry City a bifat nouă succese, opt remize şi patru eşecuri, iar golgheterul echipei este Haji Wright, cu 15 reuşite în Championship.

Ipswich Town ocupă locul 3, cu 90 de puncte, tot atâtea câte are şi Leeds United, care e pe doi (are un meci în plus disputat), şi la patru distanţă de liderul Leicester (virtual promovată în condiţiile în care mai este de jucat o singură rundă, iar primele două clasate merg direct în Premier League), şi vine după o victorie, trei rezultate de egalitate şi o înfrângere înregistrate în ultimele cinci etape, în cea mai recentă dintre ele reuşind o remiză pe terenul lui Hull City, scor 3-3.

Echipa lui Kieran McKenna are 11 succese, şase egaluri şi cinci eşecuri în meciurile diputate în deplasare în actuala stagiune din Championship, iar cei mai buni marcatori al ei în campionat sunt Conor Chaplin şi Nathan Broadhead, fiecare cu câte 13 goluri.

În partida din tur, disputată pe 2 decembrie 2023, Ipswich Town s-a impus acasă, pe Portman Road, în faţa lui Coventry City, scor 2-1, după golurile marcate de Hirts (6) şi Burns (41), respectiv, B. Williams (90+6a).

Superbet oferă cota 1,28 pentru pronosticul X2: rezultat de egalitate sau victorie pentru oaspeţi în meciul Coventry City - Ipswich Town.

Coventry City - Ipswich Town

X2

Cotă

1,28





* cotă valabilă la ora publicării acestui articol