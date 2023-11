Pariuri - Powered by Superbet Luni, 27 Noiembrie 2023, 07:15

Rapid - U Cluj, meci contând pentru etapa a 17-a din campionatul României, este programat, luni, 27 noiembrie, de la ora 20:30, pe Stadionul Giuleşti, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1.

Minge de fotbal Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

Rapid şi U Cluj încheie etapa a 17-a din SuperLiga cu un derby de tradiţie al fotbalului românesc, în care gazdele pornesc cu prima şansă, dar oaspeţii sunt mai decişi ca niciodată să aibă un cuvânt important de spus în acest sezon.

Rapid este pe locul 2, cu 34 de puncte, la doar două în urma lui CFR Cluj, pe care o poate depăşi în cazul unei victorii în faţa „studenţilor”, şi vine după trei victorii şi două rezultate de egalitate în ultimele cinci meciuri din campionat (în etapa precedentă a remizat în deplasare cu Sepsi, scor 0-0).

În meciurile disputate în actualul sezon pe teren propriu, Rapid a înregistrat cinci succese, două remize şi un eşec, iar cel mai bun marcator al echipei este Albion Rrahmani, cu şase goluri în SuperLiga, dar atacantul kosovar nu va mai juca în acest an, fiind în recuperare după o accidentare gravă.

Pe de altă parte, echipa antrenată de Cristiano Bergodi are emoţii pentru calificarea în sferturile de finală ale Cupei României, după 0-0 pe terenul celor de la Steaua, în etapa a 2-a din Grupa B, în care a acumulat patru puncte, la fel ca U Cluj şi CFR Cluj (va juca acasă, contra „feroviarilor” ardeleni, meciul decisiv, pe 6 decembrie, în condiţiile în care „şepcile roşii” au o partidă mai uşoară la Botoşani).

„Dacă noi rămânem în partea de sus a clasamentului şi nu ne îndepărtăm de contracandidate, când se vor înjumătăţi punctele, în play-off, va fi un campionat scurt şi cred că vom avea şi noi un cuvânt de spus. Important este să nu ne îndepărtăm de obiectivul nostru, locurile 1-3”, a declarat Cristiano Bergodi.

U Cluj ocupă locul 10, cu 20 de puncte, la cinci în urma celor de la Harmannstadt şi Petrolul, echipe aflate pe ultimele două poziţii de play-off, 5 şi, respectiv, 6, şi vine după două victorii, două egaluri şi un eşec în ultimele cinci meciuri de campionat, dar în precedentele două etape a acumulat un singur punct, deşi a jucat de fiecare dată pe teren propriu, 1-2 cu Voluntari şi 0-0 cu Petrolul.

U Cluj este, alături de Oţelul, neînvinsă în partidele disputate în acest campionat în deplasare, cu trei succese şi cinci remize, iar golgheterul echipei este Dan Nistor, cu opt reuşite în SuperLiga.

La rândul ei, şi echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău este angrenată pe două fronturi, iar în Cupa României are nevoie de o victorie, pe teren propriu, cu Botoşani (pe 6 decembrie), în ultimul meci din Grupa B, pentru a se califica în sferturile de finală ale competiţiei.

„Va fi un meci special, am petrecut patru ani frumoşi acolo, am câştigat două titluri. Rapid e o echipă foarte disciplinată, bine pregătită fizic şi aşezată bine în teren. E ca orice joc de campionat, dar cu o încărcătură specială pentru mine. Am mare încredere că putem face un joc bun”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.

În meciul din tur, disputat pe 23 iulie 2023, Rapid s-a impus pe terenul celor de la U Cluj cu 3-0, după golurile marcate de Dugandzic (45), Vătăjelu (62a) şi Papeau (72).

