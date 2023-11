Pariuri - Powered by Superbet Luni, 20 Noiembrie 2023, 08:23

0

Ucraina - Italia, meci contând pentru Grupa C din preliminariile pentru Campionatul European din Germania, este programat, luni, 20 noiembrie, de la ora 21:45, pe BayArena din Leverkusen, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1 şi Prima Sport 1.

Minge de fotbal Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

Ucraina şi Italia se întâlnesc în cel mai aşteptat meci al zilei, în care cele două echipe naţionale se vor confrunta pentru un loc la Euro 2024.

Din Grupa C, pe lângă Ucraina, cu 13 puncte, şi Italia, cu 13 puncte, mai fac parte Anglia, cu 19 puncte, Macedonia de Nord, cu şapte puncte (cele patru echipe au disputat câte şapte meciuri), şi Malta, fără niciun punct (opt meciuri), în condiţiile în care primele două clasate se califică la turneul final din Germania.

Ucraina este pe locul 3 în grupă, cu 13 puncte, tot atâtea câte are şi Italia (Anglia este prima, cu 19 puncte, deja calificată), dar are nevoie de victorie pentru a merge la Euro 2024 deoarece a pierdut meciul din tur contra squadrei azzura, scor 1-2 (are, de altfel şi golaveraj mai slab decât contracandidata la locul 2).

Selecţionata condusă de fosta ei glorie Serhiy Rebrov (multiplu campion ca jucător cu Dinamo Kiev, Fenerbahce şi Rubin Kazan, şi ca antrenor cu Dinamo Kiev, Ferencvaros şi Al Ain) vine după „dubla” victorioasă din octombrie, 2-0 pe teren propriu cu Macedonia de Nord şi 3-1 în deplasare cu Malta (Ucraina a jucat meciurile de acasă pe teren neutru, în Cehia, Slovacia şi Polonia, acum va juca în Germania).

Italia ocupă locul 2, cu 13 puncte, şi are nevoie de un rezultat de egalitate pentru a se califica la Campionatul European din Germania, caz în care, la egalitate de puncte, ar avea avantajul meciurilor directe cu Ucraina.

Luciano Spalletti a preluat echipa naţională a Italiei pe 18 august 2023, în plină campanie de calificare pentru Euro 2024, după plecarea lui Roberto Mancini ca selecţioner al Arabiei Saudite, dar rezultatele nu au fost convingătoare, motiv pentru care s-a ajuns la un meci decisiv: egal în deplasare cu Macedonia de Nord şi înfrângere în Anglia (au mai fost victorii cu Ucraina, Malta şi Macedonia de Nord, toate pe teren propriu).

În meciul din tur, Italia a trecut de Ucraina, pe 12 septembrie, la Milano, scor 2-1, golurile fiind marcate de Frattesi (12, 29), respectiv, Iarmolenko (41).

Echipe probabile

Ucraina: Trubin - Koravayev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko - Sydorchuk, Zinchenko - Vanat, Sudakov, Mudryk - Dovbyk.

Italia: Donnarumma - Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco - Barella, Jorginho, Bonaventura - Berardi, Raspadori, Chiesa.

Superbet oferă cota 1,28 pentru pronosticul X2: rezultat de egalitate sau victorie pentru oaspeţi în meciul Ucraina - Italia.

Ucraina - Italia





X2 Cotă



1,28



* cotă valabilă la ora publicării acestui articol