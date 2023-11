Pariuri - Powered by Superbet Miercuri, 15 Noiembrie 2023, 07:31

Israel vs Elveţia, meci contând pentru Grupa I din preliminariile pentru Campionatul European din Germania, este programat, miercuri, 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe Pancho Arena din Felcsut (Ungaria), şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1 şi Prima Sport 1.

Israel şi Elveţia, aflate în lupta pentru primele două locuri ale Grupei I din preliminariile pentru Euro 2024, alături de România, se întâlnesc într-un meci restant, amânat din cauza izbucnirii conflictului din Orientul Mijlociu.

Din Grupa I, pe lângă Israel, cu 11 puncte (şapte meciuri), şi Elveţia, cu 15 puncte (şapte meciuri), mai fac parte România, cu 16 puncte (opt meciuri), Kosovo, cu 10 puncte (opt meciuri), Belarus, cu şase puncte (opt meciuri), şi Andorra, cu două puncte (opt meciuri), în condiţiile în care primele două clasate se califică la turneul final al CE 2024.

Israel este pe locul 3, cu 11 puncte, la cinci distanţă de liderul România, care are însă un meci în plus disputat, şi la patru puncte în urma Elveţiei, fiind încă la mâna ei pentru a obţine calificarea la turneul final al Campionatului European din Germania.

Israel a început cu o înfrângere seria celor patru meciuri decisive pentru calificarea la primul turneu final din istoria sa, 0-1 cu Kosovo la Priştina, iar în cazul în care nu câştigă partida cu Elveţia va trebui să le învingă pe România (tot la Budapesta) şi Andorra (în deplasare), dar chiar şi aşa va avea nevoie ca „tricolorii” să nu câştige acasă ultimul meci, contra naţionalei din „Ţara Cantoanelor”.

Selecţionerul Alon Hazan a convocat 31 de jucători, în condiţiile în care Israel mai are de jucat de încă trei ori în doar şapte zile: pe 15 noiembrie cu Elveţia (Felcsut, Ungaria), pe 18 noiembrie cu România (Felcsut, Ungaria) şi pe 21 noiembrie cu Andorra (în deplasare). Marea noutate din lot este revenirea vedetei Eran Zahavi (36 de ani), atacantul lui Maccabi Tel Aviv şi cel mai bun marcator din istoria naţionalei isareliene (33 de goluri în 70 de selecţii).

Elveţia este pe locul 2, la un punct în urma României, care are un meci în plus disputat, şi cu patru puncte peste Israel, şi mai are de jucat acasă cu Kosovo şi în deplasare cu România.

Echipa lui Murat Yakin, marea favorită a grupei după tragerea la sorţi, este neînvinsă, la fel ca România, dar a ajuns să tremure pentru calificare, iar un eşec în partida cu Israel i-ar diminua serios şansele de a fi prezentă la Euro 2024. Pe de altă parte, un succes i-ar garanta prezenţa la turneul final din Germania, indeferent de rezultatul ultimelor două partide!

În plus, Elveţia a câștigat doar o dată în ultimele patru meciuri, 3-0 cu Andorra (a), iar în rest a bifat doar remize, 2-2 acasă cu România, 2-2 în Kosovo şi 3-3 pe teren propriu cu Belarus!

În meciul tur, Elveţia s-a impus în faţa celor din Israel cu 3-0, la Geneva, pe 28 martie 2023, după golurile marcate de Vargas (39), Amdouni (47) şi Widmer (52).

Echipe probabile

Israel: Glazer - Lavi, Vitor, Goldberg, Dasa - D. Peretz, Kinda, Kanichowsky - Turgeman, Zahavi, Gloukh.

Elveţia: Sommer - Fernandes, Akanji, Schar, Rodriguez - Zakaria, Xhaka, Freuler - Shaqiri, Amdouni, Vargas.

