Sorana Cîrstea - Karolina Muchova, meci contând pentru sferturile de finală ale turneului de Grand Slam de la New York, este programat, marţi, 5 septembrie, nu înainte de ora 19:00, şi va fi transmis în direct de Eurosport 2.

Tenis de camp Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

Sorana Cîrstea şi Karolina Muchova se întâlnesc în primul sfert de finală de la US Open, acesta fiind al cincelea meci direct dintre cele două sportive (ultimele trei au avut loc în 2023).

Sorana Cîrstea (România, 30 WTA) a ajuns în premieră în sferturile de finală de la US Open, după ce a trecut cu 6-2, 6-3 de Kayla Day (SUA, 93 WTA), cu 6-3, 6-4 de Anna Kalinskaya (Rusia, 89 WTA), cu 6-3, 6-7, 6-4 de Elena Rybakina (Kazahstan, 4 WTA), şi cu 6-3, 6-3 de Belinda Bencic (Elveţia, 13 WTA).

Sorana Cîrstea vine după rezultate foarte bune obţinute în martie pe hard-ul nord-american, reuşind să ajungă în sferturile de finală la Indian Wells şi în semifinale la Miami, dar recent, la Washington, Montreal şi Cincinnati nu a reuşit să treacă mai departe de al doilea tur.

„Întotdeauna mi-am dorit să performez aici. Sunt mulţumită de ceea ce am reuşit în aceste zile, mi-am dorit să merg înainte, să fac totul cât mai bine. Îmi plac condiţiile de aici, îmi plac mingile, îmi place atmosfera. Totul a fucţionat foarte bine. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce mi s-a întâmplat săptămâna asta”, a declarat Sorana Cîrstea.

Karolina Muchova (Cehia, 10 WTA) este, la rândul ei, pentru prima dată în această fază a competiţiei de la New York, unde le-a eliminat pe Storm Hunter (Australia, 158 WTA), scor 6-4, 6-0, pe Magdalena Frech (Polonia, 77 WTA), scor 6-3, 6-3, pe Taylor Townsend (SUA, 132 WTA), scor 7-6, 6-3, şi pe Xinyu Wang (China, 53 WTA), scor 6-3, 5-7, 6-1.

În acest an, în care a pătruns în premieră în Top 10 WTA, Karolina Muchiva a disputat finala de la Roland Garros (pierdută cu Iga Swiatek) şi a jucat în ultimul act la Cincinnati (eşec în faţa lui Cori Gauff).

„Acesta a fost ultimul Grand Slam în care nu ajunsesem în sferturile de finală, aşa că sunt foarte fericită că am atins această fază. Mă simt bine, dar nu mă mulţumesc cu ce am realizat până acum. Sunt foarte mândră de ceea ce am făcut la US Open, dar aştept cu nerăbdare următoarea rundă”, a spus Karolina Muchova.

Cele două sportive s-au mai întâlnit de patru ori: Sorana Cîrstea s-a impus o dată, la Miami (2023), scor 7-5, 6-1, iar Karolina Muchova a cîştigat de trei ori, 6-3, 2-6, 7-6 la US Open (2020), 6-4, 7-6 la Dubai (2023) şi 7-5, 6-4 la Montreal (2023).

