​CFR Cluj - Universitatea Craiova, meci contând pentru etapa a 3-a din campionatul României, este programat, duminică, 30 iulie, de la ora 21:30, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1.

Minge de fotbal Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

CFR Cluj şi Universitatea Craiova, două echipe care au ca obiectiv titlul de campioană în acest sezon, se întâlnesc în derby-ul etapei a 3-a din SuperLiga.

CFR Cluj a început perfect noua ediţie de campionat şi a câştigat ambele meciuri disputate până acum, 2-0 pe teren propriu cu Poli Iaşi şi 3-1 în deplasare cu UTA Arad.

Ardelenii au pierdut în această vară jucători importanţi, precum Nana Boateng, Simone Scuffet, Andrei Burcă, Yuri Matias, Denis Kollinger şi Karlo Brucic, şi au preferat să aducă fotbalişti care nu spun însă mare lucru, dar care s-au încadrat în noul buget de austeritate al clubului.

Echipa antrenată de italianul Andrea Mandorlini a început la mijlocul săptămânii şi parcursul european, 1-1 acasă cu Adana Demirspor, în prima manşă a turului al doilea din Conference League.

„La meciul cu Universitatea Craiova va trebui să schimbăm mulţi jucători, care trebuie să se recupereze”, a declarat Andrea Mandorlini, care are în vedere şi partida retur din Turcia, programată, joi, 3 august, de la ora 21:00.

Universitatea Craiova are patru puncte acumulate în primele două etape, după 2-0 în deplasare cu Dinamo şi 0-0 acasă cu Oţelul Galaţi, rezultate care au dus la demiterea lui Eugen Neagoe şi înlocuirea acestuia cu Laurenţiu Reghecampf.

Oltenii s-au despărţit în această vară de nume importante ale ultimilor ani, precum Valerică Găman, Ivan Martic, Bogdan Mitrea, Bogdan Vătăjelu, Ionuţ Vână, Sergiu Hanca şi Rivaldinho, iar cea mai importantă achiziţie este Alexandru Mitriţă, fotbalist care aparţinea celor de la New York City, dar care a jucat ultima oară pentru Al Raed, în Arabia Saudită.

„Cred că este un meci de referinţă, în care noi putem să arătăm ce ne dorim în acest an. Am fost conştient de faptul, când am preluat această funcţie, că vor fi anumite lucruri pe care trebuie să le reglezi. Este meseria mea şi mă bucur că avem parte de un meci important. Oricând joci cu CFR Cluj este un meci dificil. Nu contează că joci acum sau mai târziu”, a declarat Laurenţiu Reghecampf.

Cele două echipe şi-au împărţit punctele în campionatul trecut, după ce în sezonul regulat fiecare a câştigat pe teren propriu cu scorul de 2-0, iar în play-off a fost 1-1 atât în Bănie, cât şi în Gruia.

