Argentina - Mexic, meci contând pentru Grupa C de la Cupa Mondială, este programat, sâmbătă, 26 noiembrie, de la ora 21:00, pe Lusail Iconic Stadium, şi va fi transmis în direct de TVR 1.

Mingi de fotbal Foto: Ricardo Larreina / Shutterstock Editorial / Profimedia

Argentina, 1-2 cu Arabia Saudită în prima partidă, şi Mexic, 0-0 cu Polonia la debut, se întâlnesc într-un meci în care echipa care pierde va fi ca şi eliminată de la turneul final din Qatar.

Istvan Kovacs a fost delegat ca arbitru de rezervă la meciul Argentina - Mexic, care va fi condus de Daniele Orsato, ajutat de asistenţii Ciro Carbone și Alessandro Giallatini (aceeaşi formulă ca la partida de deschidere Qatar - Ecuador).

Argentina este prima mare favorită care a pierdut surprinzător în Qatar, într-una dintre cele mai mari surprize din istoria Campionatului Mondial, 1-2 cu Arabia Saudită.

Lionel Messi are alte două mize în plus la meciul cu Mexic, pe lângă calificarea în optimile de finală: dacă va juca va egala recordul de partide (19) al lui Diego Maradona la Cupa Mondială, iar dacă va marca se va apropia şi de recordul de goluri al lui Gabriel Batistuta (are şase la turneele finale, faţă de 10 ale legendarului atacant).

Pe de altă parte, selecţionerul Lionel Scaloni va fi demis dacă „pumele” nu trec de faza grupelor la Cupa Mondială din Golf, presa de la Buenos Aires anunţând că federaţia l-ar fi contactat deja pe Diego Simeone, antrenorul lui Atletico Madrid.

Mexic a debutat cu un egal la acest turneu final, 0-0 cu Polonia, rezultat salvat de portarul „veteran” Guillermo Ochoa, care a apărat în minutul 58 un penalty executat de Robert Lewandowski.

Mexicanii au trecut de faza grupelor la toate Campionatele Mondiale începând cu 1994 şi s-au oprit mereu în optimile de finală în SUA 1994, Franța 1998, Coreea de Sud și Japonia 2002, Germania 2006, Africa de Sud 2010, Brazilia 2014 şi Rusia 2018.

Nord-americanii sunt antrenaţi de Gerardo „Tata” Martino, fostul selecţioner al Argentinei (2014-2016), care are avantajul că îi cunoaşte foarte bine pe adversari.

Ultimul meci oficial între cele două echipe a avut loc în optimile de finală ale CM din Africa de Sud (2010), când Argentina a trecut de Mexic cu 3-1.

