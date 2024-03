​Lando Norris (McLaren) a fost cel mai rapid în prima sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 al Australiei, care a fost marcată de ieșirea în decor a lui Alexander Albon (Williams).

Cu 20 de minute înainte de finalul primei sesiuni de antrenamente, Albon a pierdut controlul monopostului Williams și s-a lovit de parapetul de protecție de pe marginea pistei.

Albon a scăpat nevătămat din acest incident, iar cursa s-a reluat după zece minute (timp în care au fost adunate resturile rămase pe pistă).

Thailandezul nu a fost singurul care a avut probleme pe circuitul de la Albert Park (Melbourne), majoritatea piloților ieșind în decor.

Prima sesiune a fost câștigată de Lando Norris (McLaren), iar Charles Leclerc (Ferrari) a fost cel mai rapid în cea de-a doua. Max Verstappen a terminat de fiecare dată pe locul 2.

Alexander Albon:

The moment Alex Albon brought out the red flags \uD83D\uDCA5#F1 #AusGP pic.twitter.com/Osz5naXKQR — Formula 1 (@F1) March 22, 2024

Further to Alex’s accident in FP1, we can confirm that he will not participate in FP2 while we continue to assess the damage. Alex was uninjured in the incident. pic.twitter.com/57avAy1FFQ — Williams Racing (@WilliamsRacing) March 22, 2024