MOTOR Miercuri, 28 Februarie 2024, 10:38

2

Noul sezon din Formula 1 va începe în acest weekend (cu Marele Premiu din Bahrain), iar iubitorii Marelui Circ trebuie să știe că Marile Premii vor putea fi urmărite din 2024 la Antena 1.

Formula 1 Foto: LiveMedia / ddp USA / Profimedia

>> Formula 1: Veteranul care-l va înlocui pe Lewis Hamilton la Mercedes

Sezonul 2024 din Formula 1 va debuta în acest weekend, pe 2 martie

Reamintim că ultimele sezoane din Marele Circ au fost transmise în direct în România pe canalele Digisport, Orange Sport și Prima Sport.

De știut despre primele două Grand Prixuri din 2024

Calificările și cursa din Bahrain vor putea fi urmărite în direct pe Antena 1.

Calificările și cursa din Arabia Saudită (Jeddah - 9 martie) vor fi transmise în direct pe Antena 3.

Nicio sesiune de antrenament din Bahrain și Arabia Saudită nu va fi transmisă la tv (așa cum se întâmpla la Digisport). Acestea vor putea fi totuși urmărite pe platforma AntenaPLAY, contra cost.

Grand Prix Bahrain, program

Cursa: 2 martie, ora 17:00

Calificări: 1 martie, între 18:00 și 19:00

Antrenamente 3: 1 martie, între 14:30 și 15:30

Antrenamente 2: 29 februarie, între 17:00 și 18:00

Antrenamente 1: 29 februarie, între 13:30 și 14:30

Cătălin Cedric Ghigea va fi comentator al noului sezon din Formula 1

„Voi comenta Formula 1 la Antena începând cu acest weekend. Am vorbit, ne-am înțeles, am bătut palma”, spune Cătălin Cedric Ghigea, cel care mai apoi vine cu câteva detalii personale pentru cei care-l vor asculta de-a lungul sezonului 2024.

„Am început să merg la curse, ca pilot, din 2012. Vreo 8 ani la coastă, 4 la raliu, 3 la viteză pe circuit, 3 la anduranță. Am curse și titluri câștigate în toate cele 4 discipline atât cu mașini clasice de curse (MGC GT, Abarth 124 Group 4, Detomaso Pantera Group 4, Alfa Romeo GTV 2000 Group 2, Alfa Romeo GTv Turbodelta Group 4) dar și cu prototipuri (Ligier JS51 si Funyo SP05 Evo). Am o firmă de restaurări automobile clasice.

De 3 ani și jumătate am început și comentariul de motorsport. Am multe sute de ore de comentariu la Eurosport și Sport Extra în competiții ca: WEC (anduranță mondială), 24H Le Mans, DTM, Indycar, NASCAR, Porsche Supercup, GT World Challenge.

Am fost invitat și la Digi pentru câteva curse de F1 dar acum 2-3 ani.

Acum o lună am început un canal YT (Catalin Ghigea) despre motorsport. Filmez singur, montez singur, etc. De 8 ani organizez Romanian Retro Racing, singurul campionat de viteză pe circuit pentru automobile istorice de curse.

Ca voi, am fost telespectator al F1 pentru cel puțin 25 de ani și nu am ratat nicio cursă (unele le-am vazut înregistrate). De mulți ani am și abonament la F1TV. În fiecare zi citesc cel puțin 1.5 ore despre F1”, spune Cătălin Cedric Ghigea, citat de gsp.ro.

Cum va arăta sezonul 2024 din Formula 1

1) MP din Bahrain / 2 martie / Sakhir

2) MP din Arabia Saudită / 9 martie / Jeddah

3) MP din Australia / 24 martie / Albert Park Circuit

4) MP din Japonia / 7 aprilie / Suzuka

5) MP din China / 21 aprilie / Shanghai

6) MP din Miami / 5 mai / Miami International Autodrome

7) MP din Emilia Romagna / 19 mai / Imola

8) MP din Monaco / 26 mai / Monaco

9) MP din Canada / 9 iunie / Gilles Villeneuve, Monteal

10) MP din Spania / 23 iunie / Barcelona, Montmelo

11) MP din Austria / 30 iunie / Spielberg

12) MP din Marea Britanie / 7 iulie / Silverstone

13) MP din Ungaria / 21 iulie / Hungaroring

14) MP din Belgia / 28 iulie / Spa-Francorchamps

15) MP din Olanda / 25 august / Zandvoort

16) MP din Italia / 1 septembrie / Monza

17) MP din Azerbaidjan / 15 septembrie / Baku

18) MP din Singapore / 22 septembrie / Marina Bay

19) MP din SUA / 20 octombrie / Texas, Austin

20) MP din Mexic / 27 octombrie / Autodromo Hermanos Rodriguez

21) MP din Sao Paulo / 3 noiembrie / Interlagos

22) MP din Las Vegas / 23 noiembrie / Las Vegas Strip Circuit

23) MP din Qatar / 1 decembrie / Lusail

24) MP din Abu Dhabi / 8 decembrie / Yas Marina.