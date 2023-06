Marc Marquez nu va putea participa la Marele Premiu al Olandei de MotoGP de duminică. Pilotul celor de la Honda s-a retras de la Grand Prixul de la Assen din cauza unor probleme medicale.

În vârstă de 30 de ani, ibericul a fost declarat inapt să participe la Grand Prixul de la Assen din cauza unei coaste fracturate. Este vorba despre accidentarea pe care Marc a suferit-o săptămâna trecută în Germania (a căzut de mai multe ori înainte de a abandona).

Marquez nu a terminat până acum nicio cursă „lungă” în sezonul 2023, el nereuşind să ajungă la linia de sosire în cele trei ocazii în care a fost pe grilă (Portugalia, Franţa, Italia).

Cu doar 15 puncte adunate, multiplul campion mondial se află pe locul 19 în clasamentul piloţilor.

Hola a todos,



Como sabéis, no he llegado a Assen al cien por cien físicamente. Además del esguince y de la fractura del dedo, esta semana en Madrid vieron que había una costilla fracturada que me ha estado produciendo mucho dolor. Esta mañana me he levantado con mucho dolor y,… pic.twitter.com/bfY60ocjwS