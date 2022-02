Finalul telenovelei - Lewis Hamilton nu se retrage din Formula 1

După mai multe săptămâni în care s-a zvonit că Lewis Hamilton s-ar putea retrage din Formula 1 ca urmare a pierderii titlului în fața lui Max Verstappen, Mercedes a confirmat pe rețelele sociale că pilotul britanic va participa la sezonul 2022 al Marelui Circ.



I’ve been gone. Now I’m back! pic.twitter.com/Y8i0cgJXZq