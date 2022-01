Sanders a fost urmat de britanicul Sam Sunderland şi de austriacul Matthias Walkner.

În clasamentul general, Gyenes se află pe locul 45, iar lider este britanicul Sam Sunderland.

La clasa Malle Moto (fără asistenţă tehnică), Gyenes a ocupat locul 5, iar la general este tot pe locul 5.

OFFICIAL STATEMENT FROM THE RACE DIRECTION



The bike and quad race was stopped at the first NEU (PK101). The degradation of the track due to the passage of cars and trucks yesterday, on the top of recent heavy rains made the course impassable.