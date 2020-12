Finlandezul Valtteri Bottas (Mercedes) va porni de pe prima poziţie a grilei, duminică, în penultima cursă a sezonului de Formula 1, Sakhir Grand Prix.

Pentru Bottas este al cincilea pole position din acest sezon.

George Russell, de la Williams, dar care concurează pentru Mercedes în locul lui Lewis Hamilton, bolnav de Covid-19, a încheiat calificările pe locul doi, iar Max Verstappen (Red Bull Racing) s-a clasat pe trei, potrivit News.ro.

Almost nothing in it at the top \uD83D\uDE31#SakhirGP \uD83C\uDDE7\uD83C\uDDED #F1 pic.twitter.com/hdAkmvxvms