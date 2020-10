​MotoGP: Franco Morbidelli a câștigat Marele Premiu al Provinciei Teruel

Podiumul a fost completat de ibericii Alex Rins și Joan Mir (ambii de la Suzuki).

Joan Mir (137 de puncte) este lider al clasamentului piloților. Acesta este urmat de Fabio Quartararo (123 de puncte) şi de Maverick Vinales (118 puncte).

Următoarea etapă, Gran Premio de Europa, va avea loc, pe 8 noiembrie, pe circuitul Ricardo Tormo din Valencia (Spania).

\uD83D\uDD1D @FrankyMorbido12 marches into the #MotoGP title mix!



The @sepangracing rider holds off the @suzukimotogp duo for his second win of 2020! \uD83E\uDD47\uD83E\uDD48\uD83E\uDD49#AlcanizGP \uD83C\uDFC1 pic.twitter.com/ONvZ2ztNLa