​Raliul Dakar: Americanul Ricky Brabec a câştigat la clasa moto; Emanuel Gyenes, locul 29

Brabec, primul american care se impune în această cursă, a fost urmat în ierarhia finală de chilianul Pablo Quintanilla (Husqvarna), la 16 min 26 sec, şi de australianul Toby Price (KTM), campionul de anul trecut, la 24 min 06 sec.



Gyenes a încheiat pe 29, la 08 h 02 min 31 sec, realizându-şi obiectivul propus la începutul cursei, intrarea în top 30. Românul a fost al 14-lea la categoria ''marathon'' şi a terminat pe prima poziţie la ''malle moto'', rezervată piloţilor fără asistenţă tehnică.



Anul trecut, la ultima ediţie din America de Sud, sătmăreanul a abandonat în etapa a opta. Cea mai bună clasare a sa în Raliul Dakar rămâne cea din 2016, când a ocupat locul 14. În 2011 şi 2015 a ieşit învingător la clasa marathon.



Austriacul Martin Freinademetz, care organizează tradiţionala cursă hard enduro Red Bull Romaniacs în zona Sibiului, a încheiat competiţia din Arabia Saudită pe locul 68, la 19 h 31 min 27 sec de învingător. Freinademetz a fost al 13-lea la malle moto.



Ultima etapă, a 12-a, desfăşurată vineri între Haradh şi Qiddiya, a fost câştigată de Jose Ignacio Cornejo (Honda), cu timpul de 1 h 28 min 15 sec pe 167 km, urmat de Ricky Brabec, la 53 sec, şi de Toby Price, la 2 min 35 sec. Gyenes a sosit pe 34, la 20 min 27 sec de învingător, iar Freinademetz pe 71, la 40 min 10 sec.



Your (soon-to-be) winner of #Dakar2020 is ready to tackle the final stretch to @qiddiya and claim his prize on the podium!



Well done @rickyB357 and @RallyTeamHRC \uD83D\uDD25 pic.twitter.com/Rrmu7Nw3vj