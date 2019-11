Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), câştigător al titlului mondial, va porni de pe prima poziţie a grilei în Marele Premiu din Abu Dhabi, ultima etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, informează News.ro.

Pentru Hamilton este al cincilea pole position din acest sezon şi al 88-lea din carieră. Britanicul a câştigat în 2019 zece curse şi titlul mondial.

Pe circuitul Yas Marina, au încheiat calificările pe poziţiile a doua şi a treia Valtteri Bottas (Finlanda/Mercedes) şi Max Verstappen (Olanda/Red Bull).

CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING



