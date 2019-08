Formula 1, MP al Belgiei: "Dublă" pentru Ferrari - Charles Leclerc, al treilea pole position al carierei

Charles Leclerc (Ferrari) a fost cel mai rapid în calificările pentru Marele Premiu al Belgiei, a 13-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, astfel că va porni de pe prima poziţie a grilei în cursa de duminică, pe circuitul Spa-Francorchamps. Leclerc va fi urmat de coechipierul Sebastian Vettel și de Lewis Hamilton (Mercedes).

Charles Leclerc se află la al treilea pole position al carierei. Precedentele au fost obținute tot în actualul sezon, Bahrain și Austria.





Marele Premiu din Belgia va avea loc duminică, de la ora 16:00, putând fi urmărit în direct pe Digisport și Telekom Sport.



Marele Premiu din Belgia, rezultate calificări:

CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING



Confirmation of a third career pole position for Charles Leclerc!#F1 #BelgianGP \uD83C\uDDE7\uD83C\uDDEA pic.twitter.com/D7AZ0ozypv