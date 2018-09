​Auto: Dan Gîrtofan a câştigat Raliul Serbiei

La ediţia a 51-a a cursei, brașovenii au fost cronometraţi cu timpul de 1 h 31 min 32 sec 9/10, pe 12 probe speciale, potrivit site-ului oficial al competiţiei. Pe locul secund s-a clasat echipajul turc Mustafa Cakal/Mehmet Koleglv (Mitsubishi Lancer EVO 9), la 4 min 57 sec 6/10. Podiumul a fost completat de bulgarii Gheorghi Vasilev/Stefan Dobrev (Mitsubishi Lancer EVO 9), la 6 min 12 sec.

Un alt echipaj românesc s-a clasat pe locul 8, Andrei Gîrtofan/Doru Vrajă (Peugeot 208 R2) sosind la 12 min 55 sec 3/10 de învingători. Cei doi s-au clasat pe primul loc la juniori.

„A fost un raliu foarte frumos, cu probe interesante, tehnice, pe care nu prea le întâlnești la noi în țară. Am avut parte de "speciale" cu asfalt schimbător. Puteai să întâlnești și cinci tipuri de asfalt pe o singură probă. Organizarea a fost foarte bună. În ceea ce ne privește, ne-am redescoperit mersul pe asfalt. Suntem bucuroși că am avut o evoluție bună. Am crescut ritmul de la o probă la alta, reușind astfel să controlăm raliul de la început până la final. Au fost și zone unde am mers mai "safe", dar păstrând un ritm care să ne permită să rămânem pe primul loc. Mașina a funcționat perfect, colaborarea cu Tudor a fost excelentă, iar echipa tehnică ne-a pregătit o mașină fără cusur. Este un rezultat bun pentru noi, dar și pentru echipă, pentru partenerii noștri și pentru fani. O victorie care vine foarte bine chiar înaintea ultimei etape din întrecerea internă”, a povestit Dan Gîrtofan pentru newsbv.ro.

După victoria din Serbia, Dan Gîrtofan și Tudor Mârza au trecut pe primul loc în Balkan Rally Trophy.

Pentru cei doi, urmează Raliul Sibiului, ultima etapă din cadrul Campionatului Național de Raliuri Dunlop, ce va avea loc între 5 și 7 octombrie.