​PREZENTARE Formula 1, <datoare vanduta> la capitolul spectacol - Ce schimbari aduce noul sezon, plus o poate cineva opri pe Mercedes?

La nivel declarativ, Formula 1 promite sa treaca la o noua etapa a existentei: logo schimbat, imn demn de filmele cu pretentii de la Hollywood, nume noi pe grila de start. Pe circuit insa, lucrurile nu au fost <lapte si miere> in ultimele sezoane pentru regina curselor automobilistice: Mercedes domina cu autoritate si a "omorat" spectacolul, iar o parte insemnata din telespectatori a migrat catre MotoGP - sora mai mica si mai atractiva, care propune cursa de cursa depasiri si suspans. "Marele Circ" este in cautarea gloriei de odinioara, iar editia cu numarul 69 a competitiei isi propune sa readuca in casele oamenilor bucuria curselor cu final neasteptat. Prima incercare - Marele Premiu al Australiei, care va avea loc duminica, 25 martie, pe "Melbourne Grand Prix Circuit".





Melbourne Park Circuit







Programul primei etape din 2018:





Duminica (25 martie):





Cum arata circuitul de la Melbourne:









Un nou logo pentru "o noua era" in Formula 1













Din 2018, Formula 1 se prezinta cu un nou logo, acesta marcand intrarea intr-o noua era pentru competitia-regina a sportului automobilistic, ajunsa la a 69-a editie. Noul design simbolizeaza aspectul unei masini de Formula 1 cu un "aer retro-modern", inlocuind logo-ul anterior introdus de catre Bernie Ecclestone.







Identitatea vizuala a fost creata de agentia Wieden + Kennedy London, condusa de Richard Turley, director executiv de continut si design. Repozitionarea sportului si revizuirea brandului a fost condusa de catre Ellie Norman, primul director de marketing al Formula 1.







Noua misiune a competitiei





De asemenea, Formula 1 a dezvaluit noua misiune, avand cinci comportamente cheie: "Se bucura de curse", "Face spectacolul mai spectaculos", "Desfiinteaza granitele", "Simte gustul uleiului" si "Simte cum fierbe sangele".





Primul implica colaborarea cu echipele si Federatia Internationala de Automobilism (FIA) pentru a imbunatati cursele, al doilea are la baza construirea unor evenimente in jurul curselor, in timp ce al treilea este despre extinderea publicului si atragerea de noi fani prin tehnologia digitala. Ultimele doua fac referire la prezentarea tehnologiei intr-un mod mai convingator si la evidentierea emotiilor si rivalitatilor umane.





Imnul Formulei 1, compus de Brian Tyler







In 2018, Formula 1 vine si cu un imn nou. Tema muzicala a fost compusa de americanul Brian Tyler, cunoscut pentru muzica din filme precum Iron Man 3, Now You See Me, Avengers si Age of Ultron. Melodia este interpretata de London Philharmonic Orchestra, dirijata chiar de Brian Tyler.





Tyler, compozitor, aranjor, producator si dirijor, este unul dintre cei mai apreciati muzicieni de la Hollywood. El a recompus tema Universal Pictures la implinirea a o suta de ani de la infiintarea casei producatoare de filme.









Modificari de regulament in 2018:







-introducerea sistemului de protectie "halo" pentru cockpit

-sistemele de suspensie care ar putea modifica performanta aerodinamica a monopostului pe o tura nu sunt permise

-fiecare pilot este limitat la doar 3 motoare pe sezon, spre deosebire de anul trecut, cand limita era de 4 motoare pe sezon

-simplificarea penalizarilor pe grila de start pentru inlocuirea componentelor unitatilor de propulsie

-mai multe variante de pneuri



Fara aripi "T" si "aripioare de rechin"

Federatia Internationala de Automobilism (FIA) a interzis utilizarea "aripioarelor de rechin", acea extensie a fibrei de carbon la capacul motorului, si T-wings-urile, adica aripile in forma literei T amplasate in fata si deasupra aripii posterioare. Scopul aripii T a fost acela de a directiona mai bine fluxul de aer spre aripa principala din spate si, in unele cazuri, pentru a crea o mica forta suplimentara. Capacul motorului are inca un fel de aripa, dar nu seamana cu enormele straturi de fibre de carbon care puteau fi vazute in 2017.





Ce este sistemul de protectie Halo









Sursa foto: formula1.com







Sistemul de protectie Halo reprezinta una dintre schimbarile majore la nivel de design si forma a monopostului de Formula 1 efectuate de-a lungul timpului. Acest halo este un inel asezat fix pe mijlocul cockpitului, avand scopul de a-l proteja pe pilot in cazul unui impact.



Dispozitivul este alcatuit din titan, are o greutate de 7 kg, iar cu tot cu sistemele de prindere, greutatea totala ajunge la aproximativ 10-14 kg. Astfel, greutatea minima a monoposturilor a crescut cu 6 kg, pana la 734 kg, pentru a compensa greutatea suplimentara a sistemului de protectie.





Halo este conceput sa reziste la un impact cu un obiect de 20 de kg la o viteza de 225 km/h. James Allison, managerul tehnic al Mercedes-AMG Petronas Motorsport, a declarat ca halo-ul poate sustine greutatea unui autobuz etajat (double decker).





Mai putine motoare



In incercarea de a face unitatile de putere din F1 mai fiabile si de a reduce in continuare costurile, in acest sezon fiecare pilot este limitat la doar 3 motoare pe sezon, spre deosebire de anul trecut, cand limita era de 4 motoare pe sezon.

Astfel, fiecarui pilot i se va permite sa utilizeze pana la trei motoare cu combustie interna (ICE), trei unitati generatoare de caldura (MGU - H) si turbocompresoare (TC), doua stocuri de energie (ES) si comanda electronica (CE) si doua unitati cinetice generatoare (MGU-K). Astfel, fiecarui pilot i se va permite sa utilizeze pana la trei motoare cu combustie interna (ICE), trei unitati generatoare de caldura (MGU - H) si turbocompresoare (TC), doua stocuri de energie (ES) si comanda electronica (CE) si doua unitati cinetice generatoare (MGU-K).





















Regulamentul penalizarilor pe grila de start a fost modificat





Un motor mai putin pentru fiecare pilot ar putea insemna mai multe penalizari pe grila de start in 2018. Cu toate acestea, vor exista mult mai putine confuzii printre fani fata de modul in care aceste sanctiuni influenteaza ordinea de start.





In cadrul sistemului anterior, pilotii care schimbau mai multe componente ale unitatilor de propulsie erau penalizati cu mai multe pozitii pe grila, adesea depasind numarul de monoposturi aflate la start.





Astfel, forul mondial a decis ca orice pilot care primeste cel putin 15 pozitii de penalizare sa plece din spatele plutonului. Daca mai multi piloti primesc o astfel de penalizare, acestia vor fi aranjati pe grila de start in ordinea in care penalizarile au fost emise.



Mai multe variante de pneuri









Sursa foto: formula1.com







Ca si in 2017, Pirelli (furnizorul oficial de pneuri pentru F1) va pune la dispozitia echipelor cate trei compozitii de pneuri pentru teren uscat la fiecare Grand Prix. Cu toate acestea, in 2018, cele trei vor fi selectate dintr-o gama mai mare de compozitii. Pirelli extinde gama de pneuri de la 5 la 7 compozitii pentru sezonul ce urmeaza sa inceapa. Toate compozitiile sunt cu o treapta mai soft decat in 2017, facandu-le cele mai rapide pneuri din istoria F1.





O noutate in gama de pneuri este compozitia hypersoft, marcata cu roz, devenita cea mai moale dintre cele sapte specificatii. Cea mai dura compozitie se va numi superhard si va fi marcata de un perete lateral portocaliu. De asemenea, o alta noutate pentru 2018 este introducerea culorii albastre pentru compusul hard, care in trecut a folosit marcaje portocalii.





Gama de pneuri in 2018: pentru teren uscat - hypersoft (roz), ultrasoft (violet), supersoft (rosu), soft (galben), mediu (alb), hard (albastru), superhard (portocaliu) + intermediar (verde) si de ploaie (bleu).



''Grid Girls'', inlocuite de copii









Sursa foto: formula1.com







''Grid Girls'', fetele care insoteau pilotii din Formula 1 pe linia de start, vor fi inlocuite in acest sezon de copii. La randul lor, copiii sunt piloti de karting sau in alte competitii si vor fi selectati in functie de tara, dupa rezultatele lor sau indiferent de ele.





Aceasta schimbare s-a produs deoarece vechiul concept s-ar afla in contradictie cu normele sociale moderne si nu mai era adecvat pentru Formula 1 si fanii sai. In plus, organizatorii considera ca va fi o experienta deosebita pentru copii si familiile lor, dar si o motivatie extraordinara pentru a continua sa piloteze.





Unde pot fi urmarite cursele din noul sezon





Pana in acest moment, drepturile TV pentru sezonul 2018 al Formulei 1 nu au fost cumparate de nicio televiziune din Romania. Ultimele doua editii au fost transmise pe Digi Sport si Telekom Sport.





Vestea buna este ca, incepand din acest sezon, Formula 1 va transmite toate cursele in direct pe internet prin intermediul unui serviciu propriu de televiziune, denumit "F1 TV", care va fi disponibil inclusiv in Romania. Tariful este cuprins intre 6,5 si 10 euro pe luna, insa va fi posibila si plata unui abonament anual.





Noul serviciu va transmite in direct antrenamentele libere, calificarile si cursele, dar si conferintele de presa si interviurile dinaintea si de la finalul curselor. In plus, feed-ul va permite accesul la imagini care nu sunt disponibile in cadrul transmisiunilor TV, inclusiv la camerele on-board ale tuturor celor 20 de piloti in timpul fiecarei curse.





Pe langa Formula 1, noul post de televiziune va transmite curse de Formula 2, GP3 si Porsche Supercup. In cursul sezonului care urmeaza, serviciul va fi disponibil in patru limbi diferite (engleza, franceza, germana si spaniola) si va fi accesibil in 20 de tari. Initial, serviciul va putea fi accesat doar de pe calculatoare, urmand sa fie create ulterior aplicatii mobile si TV.





Componenta echipelor in sezonul 2018 al F1:



Mercedes - Lewis Hamilton (44 - numarul de pe monopost), Valtteri Bottas (77)

Scuderia Ferrari - Sebastian Vettel (5), Kimi Raikkonen (7)

RedBull Racing - Daniel Ricciardo (3), Max Verstappen (33)

Force India - Sergio Perez (11), Estaban Ocon (31)

Williams - Lance Stroll (18), Sergey Sirotkin (35).

Renault F1 Team - Nico Hulkenberg (27), Carlos Sainz (55)

Scuderia Toro Rosso - Pierre Gasly (10), Brendon Hartley (28)

Haas - Romain Grosjean (8), Kevin Magnussen (20)

McLaren - Fernando Alonso (14), Stoffel Vandoorne (2)

Sauber - Marcus Ericsson (9), Charles Leclerc (16).







Prezentarea echipelor:



Mercedes







Nume intreg: Mercedes AMG Petronas F1 Team

Sediu: Brackley, Marea Britanie

Seful echipei: Toto Wolff

Sef departament tehnic: James Allison

Şasiu: F1 W09 EQ Power+

Motor: Mercedes

Primul sezon in Formula 1: 1970

Titluri mondiale: 4

Grand Prix-uri castigate: 67

Pole-position: 80





Ferrari











Nume intreg: Scuderia Ferrari

Sediu: Maranello, Italia

Seful echipei: Maurizio Arrivabene

Sef departament tehnic: Mattia Binotto

Şasiu: SF71H

Motor: Ferrari

Debut in Formula 1: 1950

Titluri mondiale: 16

Grand Prix-uri castigate: 230

Pole-position: 206





Red Bull









Nume intreg: Aston Martin Red Bull Racing

Sediu: Milton Keynes, Marea Britanie

Seful echipei: Christian Horner

Sef departament tehnic: Pierre Wache

Şasiu: RB14

Motor: TAG Heuer

Debut in Formula 1: 1997

Titluri mondiale: 4

Grand Prix-uri castigate: 55

Pole-position: 58





Force India













Sediu: Silverstone, Marea Britanie

Seful echipei: Vijay Mallya

Sef departament tehnic: Andrew Green

Şasiu: VJM11

Motor: Mercedes

Debut in Formula 1: 1991

Titluri mondiale: 0

Grand Prix-uri castigate: 0 (un loc 2)

Pole-position: 1



Williams



Nume intreg: Williams Martini Racing

Sediu: Grove, Marea Britanie

Seful echipei: Frank Williams

Sef departament tehnic: Paddy Lowe

Şasiu: FW41

Motor: Mercedes

Debut in Formula 1: 1978

Titluri mondiale: 9

Grand Prix-uri castigate: 114

Pole-position: 128



Renault















Nume intreg: Renault Sport Formula One Team

Sediu: Enstone, Marea Britanie

Sef echipa: Cyril Abiteboul

Sef departament tehnic: Bob Bell

Şasiu: R.S.18

Motor: Renault

Debut in Formula 1: 1986

Titluri mondiale: 2

Grand Prix-uri castigate: 20

Pole-position: 20





Toro Rosso





Nume intreg: Red Bull Toro Rosso Honda

Sediu: Faenza, Italia

Seful echipei: Franz Tost

Sef departament tehnic: James Key

Şasiu: STR13

Motor: Honda

Debut in Formula 1: 1985

Titluri mondiale: 0

Grand Prix-uri castigate: 1

Pole-position: 1



Haas







Nume intreg: Haas F1 Team

Sediu: Kannapolis, SUA

Seful echipei: Guenther Steiner

Sef departament tehnic: Rob Taylor

Şasiu: VF-18

Motor: Ferrari

Debut in Formula 1: 2016

Titluri mondiale: 0

Grand Prix-uri castigat: 0 (un loc 5)

Pole-position: 0





McLaren







Nume intreg: McLaren F1 Team

Sediu: Woking, Marea Britanie

Seful echipei: Eric Boullier

Sef departament tehnic: Tim Goss

Şasiu: MCL33

Motor: Renault

Debut in Formula 1: 1966

Titluri mondiale: 8

Grand Prix-uri castigate: 182

Pole-position: 155





Sauber





Nume complet: Alfa Romeo Sauber F1 Team

Sediu: Hinwil, Elvetia

Seful echipei: Frederic Vasseur

Sef departament tehnic: Jorg Zander

Şasiu: C37

Motor: Ferrari

Debut in Formula 1: 1993

Titluri mondiale: 0

Grand Prix-uri castigate: 1

Pole-position: 1



Prezentarea detaliata a pilotilor:



Lewis Hamilton (Marea Britanie) - Mercedes





Data nasterii: 7 ianuarie 1985, la Stevenage (Anglia)

Debut F1: 2007

Curse: 208

Pole positions: 72

Victorii: 62.

Locuri pe podium: 117

Puncte acumulate: 2610

Victorii/ podiumuri in 2017: 9/13.

Cel mai bun loc in 2017: 1 (China, Spania, Canada, Marea Britanie, Belgia, Italia, Singapore, Japonia, SUA)

Clasamentul final al pilotilor: locul 1 (2008, 2014, 2015, 2017), 2 (2007, 2016), 4 (2010, 2012, 2013), 5 (2009, 2011)



Valtteri Bottas (Finlanda) - Mercedes





Data nasterii: 28 august 1989, la Nastola (Finlanda)

Debut F1: 2013

Curse: 98

Pole positions: 4

Victorii: 3

Locuri pe podium: 22

Puncte acumulate: 716

Locul final in 2017: 3

Victorii/ podiumuri in 2017: 3/13

Cel mai bun loc in 2017: 1 (Rusia, Austria, Abu Dhabi)

Clasamentul final al pilotilor: locul 3 (2017), 4e (2014), 5 (2015), 8 (2016), 17 (2013)



Sebastian Vettel (Germania) - Ferrari





Data nasterii: 3 iulie 1987, la Heppenheim (Germania)

Debut F1: 2007

Curse: 199

Pole positions: 50

Victorii: 47

Locuri pe podium: 99

Puncte acumulate: 2425

Victorii/ podiumuri in 2017: 5/13

Cel mai bun loc in 2017: 1 (Australia, Bahrain, Monaco, Ungaria, Brazilia)

Clasamentul final al pilotilor: locul 1 (2010, 2011, 2012, 2013), 2 (2009, 2017), 3 (2015), 4 (2016), 5 (2014), 8 (2008), 14 (2007)



Kimi Raikkonen (Finlanda) - Ferrari



Data nasterii: 17 octombrie 1979, la Espoo (Finlanda)

Debut F1: 2001

Curse: 273

Pole positions: 17

Victorii: 20

Locuri pe podium: 91

Puncte acumulate: 1565

Victorii/ podiumuri in 2017: 0/7

Cel mai bun loc in 2017: 2 (Monaco)

Clasamentul final al pilotilor: 1 (2007), 2 (2003, 2005), 3 (2008, 2012), 4 (2015, 2017), 5 (2006, 2013), 6 (2002, 2009, 2016), 7 (2004), 10 (2001), 12 (2014)



Daniel Ricciardo (Australia) - Red Bull Racing



Data nasterii: 1 iulie 1989, in Perth (Australia)

Debut F1: 2011

Curse: 129

Pole positions: 1

Victorii: 5

Locuri pe podium: 27

Puncte acumulate: 816

Victorii/ podiumuri in 2017: 1/8

Cel mai bun loc in 2017: 1 (Azerbaidjan)

Clasamentul final al pilotilor: locul 3 (2014, 2016), 5 (2017), 8 (2015), 14 (2013), 18 (2012), 27 (2011)



Max Verstappen (Olanda) - Red Bull Racing

Data nasterii: 30 septembrie 1997, la Hasselt (Belgia)

Debut F1: 2015

Curse: 60

Pole positions: 0

Victorii: 3

Locuri pe podium: 11

Puncte acumulate: 421

Victorii/ podiumuri in 2017: 2/4

Cel mai bun loc in 2017: 1 (Malaezia, Mexic)

Clasamentul final al pilotilor: locul 5 (2016), 6 (2017), 12 (2015)



Sergio Perez (Mexic) - Force India



Data nasterii: 26 ianuarie 1990,in Guadalajara (Mexic)

Debut F1: 2011

Curse: 136

Pole positions: 0

Victorii: 0

Locuri pe podium: 7

Puncte acumulate: 467

Victorii/ podiumuri in 2017: 0/0

Cel mai bun loc in 2017: 4 (Spania)

Clasamentul final al pilotilor: locul 7 (2016, 2017), 9 (2015), 10 (2012, 2014), 11 (2013), 16 (2011)



Esteban Ocon (Franta) - Force India



Data nasterii: 17 septembrie 1996, la Évreux (Normandia)

Debut F1: 2016

Curse: 29

Pole positions: 0

Victorii: 0

Locuri pe podium: 0

Puncte acumulate: 87

Victorii/ podiumuri in 2017: 0/0

Cel mai bun loc in 2017: 5 (Spania, Mexic)

Clasamentul final al pilotilor: locul 8 (2017), 23 (2016)



Lance Stroll (Canada) - Williams





Data nasterii: 29 octombrie 1998, la Montreal (Canada)

Debut F1: 2017

Curse: 20

Pole positions: 0

Victorii: 0

Locuri pe podium: 1

Puncte acumulate: 40

Victorii/ podiumuri in 2017: 0/1

Cel mai bun loc in 2017: 3 (Azerbaidjan)

Clasamentul final al pilotilor: locul 12 (2017)



Sergey Sirotkin (Rusia) - Williams





Data nasterii: 25 august 1995, la Moscova (Rusia)

Debut F1: va debuta in Australia (25 martie 2018)



Nico Hulkenberg (Germania) - Renault





Data nasterii: 19 august 1987, la Emmerich am Rhein (Germania)

Debut F1: 2010

Curse: 137

Pole positions: 1

Victorii: 0

Locuri pe podium: 0

Puncte acumulate: 405

Victorii/ podiumuri in 2017: 0/0

Cel mai bun loc in 2017: 6

Clasamentul final al pilotilor: locul 9 (2014, 2016), 10 (2013, 2015, 2017), 11 (2012), 14 (2010)



Carlos Sainz (Spania) - Renault





Data nasterii: 1 septembrie 1994, la Madrid (Spania)

Debut F1: 2015

Curse: 60

Pole positions: 0

Victorii: 0

Locuri pe podium: 0

Puncte acumulate: 118

Victorii/ podiumuri in 2017: 0/0

Cel mai bun loc in 2017: 4 (Singapore)

Clasamentul final al pilotilor: locul 9 (2017), 12 (2016), 15 (2015)



Pierre Gasly (Franta) - Toro Rosso





Data nasterii: 7 februarie 1996, la Rouen (Franta)

Debut F1: 2017

Curse: 5

Pole positions: 0

Victorii: 0

Locuri pe podium: 0

Puncte acumulate: 0

Victorii/ podiumuri in 2017: 0/0

Cel mai bun loc in 2017: 12 (Brazilia)

Clasamentul final al pilotilor: locul 21 (2017)



Brendon Hartley (Noua Zeelanda) - Toro Rosso





Data nasterii: 10 noiembrie 1989, Palmerston North (Noua Zeelanda)

Debut F1: 2017

Curse: 4

Pole positions: 0

Victorii: 0

Locuri pe podium: 0

Puncte acumulate: 0

Victorii/ podiumuri in 2017: 0/0

Cel mai bun loc in 2017: 13 (SUA)

Clasamentul final al pilotilor: locul 23 (2017)



Romain Grosjean (Franta) - Haas



Data nasterii:

Debut F1: 2009

Curse: 124

Pole positions: 0

Victorii: 0

Locuri pe podium: 10

Puncte acumulate: 344

Victorii/ podiumuri in 2017: 0/0

Cel mai bun loc in 2017: 6 (Austria)

Clasamentul final al pilotilor: locul 7 (2013), 8 (2012), 11 (2015), 13 (2016, 2017), 14 (2014), 23 (2009)



Kevin Magnussen (Danemarca) - Hass





Data nasterii: 5 octombrie 1992, la Roskilde (Danemarca)

Debut F1: 2014

Curse: 61

Pole positions: 0

Victorii: 0

Locuri pe podium: 1

Puncte acumulate: 81

Victorii/ podiumuri in 2017: 0/0

Cel mai bun loc in 2017: 7 (Azerbaidjan)

Clasamentul final al pilotilor: locul 11 (2014), 14 (2017), 16 (2016)



Fernando Alonso (Spania) - McLaren







Data nasterii: 29 iulie 1981, la Oviedo (Spania)

Debut F1: 2001

Curse: 293

Pole positions: 22

Victorii: 32

Locuri pe podium: 97

Puncte acumulate: 1849

Victorii/ podiumuri in 2017: 0/0

Cel mai bun loc in 2017: 6 (Ungaria)

Clasamentul final al pilotilor: locul 1 (2005, 2006), 2 (2010, 2012, 2013), 3 (2007), 4 (2004, 2011), 5 (2008), 6 (2003, 2014), 9 (2009), 10 (2016), 15 (2017), 17 (2015), 23 (2001)



Stoffel Vandoorne (Belgia) - McLaren







Data nasterii: 26 martie 1992, la Kortrijk (Belgia)

Debut F1: 2016

Curse: 21

Pole positions: 0

Victorii: 0

Locuri pe podium: 0

Puncte acumulate: 14

Victorii/ podiumuri in 2017: 0/0

Cel mai bun loc in 2017: 7 (Singapore, Malaezia)

Clasamentul final al pilotilor: 16 (2017), 20 (2016)



Marcus Ericsson (Suedia) - Sauber





Data nasterii: 2 septembrie 1990, la Kumla (Suedia)

Debut F1: 2009

Curse: 76

Pole positions: 0

Victorii: 0

Locuri pe podium: 0

Puncte acumulate: 9

Victorii/ podiumuri in 2017: 0/0

Cel mai bun loc in 2017: 11 (Spania, Azerbaidjan)

Clasamentul final al pilotilor: locul 18 (2015), 19 (2014), 20 (2017), 22 (2016)



Charles Leclerc (Monaco) - Sauber





Data nasterii: 16 octombrie 1997, la Monte Carlo (Monaco)

Debut F1: va debuta in Australia (25 martie 2018)



Calendarul Campionatului Mondial de Formula 1, editia 2018:



Marele Premiu al Australiei - "Melbourne Grand Prix Circuit" - 25 martie

Marele Premiu al Bahrainului - "Bahrain International Circuit, Sakhir" - 8 aprilie

Marele Premiu al Chinei - "Shanghai International Circuit" - 15 aprilie

Marele Premiu al Azerbaidjanului - "Baku Circuit" - 29 aprilie

Marele Premiu al Spaniei - "Circuit de Barcelona" - 13 mai

Marele Premiu al Principatului Monaco - "Circuit de Monaco, Monte Carlo" - 27 mai

Marele Premiu al Canadei - "Circuit Gilles Villeneuve" - 10 iunie

Marele Premiu al Frantei - "Circuit Paul-Ricard, Castellet" - 24 iunie

Marele Premiu al Austriei - "RedBull Ring" - 1 iulie

Marele Premiu al Marii Britanii - "Silverstone Circuit" - 8 iulie

Marele Premiu al Germaniei - "Hockenheimring" - 22 iulie

Marele Premiu al Ungariei - "Hungaroring" - 29 iulie

Marele Premiu al Belgiei - "Circuit de Spa-Francorchamps" - 26 august

Marele Premiu al Italiei - "Monza" - 2 septembrie

Marele Premiu al statului Singapore - "Marina Bay" - 16 septembrie

Marele Premiu al Rusiei - "Sochi Autodrom" - 30 septembrie

Marele Premiu al Japoniei - "Suzuka" - 7 octombrie

Marele Premiu al SUA - "Circuit of the Americas, Austin" - 21 octombrie

Marele Premiu al Mexicului - "Autodromo Hermanos Rodriguez" - 28 octombrie

Marele Premiu al Braziliei - "Autodromo Jose Carlos Pace" - 11 noiembrie

Marele Premiu din Abu Dhabi - "Yas Marina Circuit" - 25 noiembrie.



Prezentarea celor 21 de circuite:



Melbourne Grand Prix Circuit (Australia)





Primul Grand Prix organizat: 1996

Lungimea circuitului: 5.303 km

Lungimea cursei: 307.574 km

Record pe tura (in cursa): 1:24.125 (M. Schumacher 2004)

Castigator 2017: Vettel (Ferrari)

Pole-position 2017: Hamilton (Mercedes)



Bahrain International Circuit, Sakhir (Bahrain)





Primul Grand Prix organizat: 2004

Lungimea circuitului: 5.412 km

Lungimea cursei: 308.238 km

Record pe tura (in cursa): 1:31.447 (De la Rosa 2005)

Castigator 2017: Vettel (Ferrari)

Pole-position 2017: Bottas (Mercedes)



Shanghai International Circuit (China)



Primul Grand Prix organizat: 2004

Lungimea circuitului: 5.451 km

Lungimea cursei: 305.066 km

Record pe tura (in cursa): 1:32.238 (M. Schumacher 2004)

Castigator si pole-position 2017: Hamilton (Mercedes)



Baku Circuit (Azerbaidjan)





Primul Grand Prix organizat: 2016

Lungimea circuitului: 6.003 km

Lungimea cursei: 306.049 km

Record pe tura (in cursa): 1:43.441 (Vettel 2017)

Castigator 2017: Ricciardo (Red Bull)

Pole-position 2017: Hamilton (Mercedes)



Circuit de Barcelona (Spania)





Primul Grand Prix organizat: 1991

Lungimea circuitului: 4,655 km

Lungimea cursei: 307.104 km

Record pe tura (in cursa): 1:21.670 (Räikkönen 2008)

Castigator si pole-position 2017: Hamilton (Mercedes)



Circuit de Monaco, Monte Carlo (Monaco)





Primul Grand Prix organizat: 1950

Lungimea circuitului: 3,337 km

Lungimea cursei: 260.286 km

Record pe tura (in cursa): 1:14.820 (Pérez 2017)

Castigator 2017: Vettel (Ferrari)

Pole-position 2017: Räikkönen (Ferrari)



Circuit Gilles Villeneuve (Canada)





Primul Grand Prix organizat: 1978

Lungimea circuitului: 4.361 km

Lungimea cursei: 305.27 km

Record pe tura (in cursa): 1:13.622 (Barrichello 2004)

Castigator si pole-position 2017: Hamilton (Mercedes)



Circuit Paul-Ricard, Castellet (Franta)





Primul Grand Prix organizat: 1971

Lungimea circuitului: 5.861 km



Red Bull Ring (Austria)





Primul Grand Prix organizat: 1970

Lungimea circuitului: 4.318 km

Lungimea cursei: 306.452 km

Record pe tura (in cursa): 1:07.411 (Hamilton 2017)

Castigator si pole-position 2017: Bottas (Mercedes)



Silverstone Circuit (Marea Britanie)





Primul Grand Prix organizat: 1950

Lungimea circuitului: 5.891 km

Lungimea cursei: 306.198 km

Record pe tura (in cursa): 1:30.621 (Hamilton 2017)

Castigator si pole-position 2017: Hamilton (Mercedes)



Hockenheimring (Germania)





Primul Grand Prix organizat: 1970

Lungimea circuitului: 4.574 km

Lungimea cursei: 306.458 km

Record pe tura (in cursa): 1:13.780 (Räikkönen 2004)

Castigator 2016: Hamilton (Mercedes)

Pole-position 2016: Rosberg (Mercedes)



Hungaroring (Ungaria)





Primul Grand Prix organizat: 1986

Lungimea circuitului: 4.381 km

Lungimea cursei: 306.63 km

Record pe tura (in cursa): 1:19.071 (M. Schumacher 2004)

Castigator si pole-position 2017: Vettel (Ferrari)



Circuit de Spa-Francorchamps (Belgia)





Primul Grand Prix organizat: 1950

Lungimea circuitului: 7.004 km

Lungimea cursei: 308.052 km

Record pe tura (in cursa): 1:46.577 (Vettel 2017)

Castigator si pole-position 2017: Hamilton (Mercedes)



Monza (Italia)





Primul Grand Prix organizat: 1950

Lungimea circuitului: 5.793 km

Lungimea cursei: 306.72 km

Record pe tura (in cursa): 1:21.046 (Barrichello 2004)

Castigator si pole-position 2017: Hamilton (Mercedes)



Marina Bay (Singapore)





Primul Grand Prix organizat: 2008

Lungimea circuitului: 5.065 km

Lungimea cursei: 308.828 km

Record pe tura (in cursa): 1:45.008 (Hamilton 2017)

Castigator 2017: Hamilton (Mercedes)

Pole-position 2017: Vettel (Ferrari)



Sochi Autodrom (Rusia)





Primul Grand Prix organizat: 2014

Lungimea circuitului: 5.848 km

Lungimea cursei: 309.745 km

Record pe tura (in cursa): 1:36.844 (Räikkönen 2017)

Castigator 2017: Bottas (Mercedes)

Pole-position 2017: Vettel (Ferrari)



Suzuka (Japonia)





Primul Grand Prix organizat: 1987

Lungimea circuitului: 5.807 km

Lungimea cursei: 307.471 km

Record pe tura (in cursa): 1:31.540 (Räikkönen 2005)

Castigator si pole-position 2017: Hamilton (Mercedes)



Circuit of the Americas, Austin (SUA)





Primul Grand Prix organizat: 2012

Lungimea circuitului: 5.513 km

Lungimea cursei: 308.405 km

Record pe tura (in cursa): 1:37.766 (Vettel 2017)

Castigator si pole-position 2017: Hamilton (Mercedes)



Autodromo Hermanos Rodriguez (Mexic)





Primul Grand Prix organizat: 1963

Lungimea circuitului: 4.304 km

Lungimea cursei: 305.354 km

Record pe tura (in cursa): 1:18.785 (Vettel 2017)

Castigator 2017: Verstappen (Red Bull)

Pole-position 2017: Vettel (Ferrari)



Autodromo Jose Carlos Pace (Brazilia)





Primul Grand Prix organizat: 1973

Lungimea cursei: 4.309 km

Lungimea cursei: 305.909 km

Record pe tura (in cursa): 1:11.044 (Verstappen 2017)

Castigator 2017: Vettel (Ferrari)

Pole-position 2017: Bottas (Mercedes)



Yas Marina Circuit (Abu Dhabi)





Primul Grand Prix organizat: 2009

Lungimea circuitului: 5.554 km

Lungimea cursei: 305.355 km

Record pe tura (in cursa): 1:40.279 (Vettel 2009)

Castigator si pole-position 2017: Bottas (Mercedes)



Top 10 cei mai titrati piloti in Formula 1:





7 titluri: Michael Schumacher (GER) - 1994 (Benetton-Ford), 1995 (Benetton-Renault), 2000, 2001, 2002, 2003 si 2004 (Ferrari)





5 titluri: Juan Manuel Fangio (ARG, 1911–1995) - 1951 (Alfa Romeo), 1954 (Maserati/Mercedes-Benz), 1955 (Mercedes-Benz), 1956 (Ferrari) si 1957 (Maserati)





4 titluri:







Lewis Hamilton (GBR) - 2008 (McLaren-Mercedes), 2014, 2015 si 2017 (Mercedes)

Sebastian Vettel (GER) - 2010, 2011, 2012, 2013 (Red Bull-Renault)

Alain Prost (FRA) - 1985, 1986 (McLaren-Tag Porsche), 1989 (McLaren-Honda) si 1993 (Williams-Renault)





3 titluri:







Ayrton Senna (BRA, 1960–1994) - 1988, 1990 si 1991 (McLaren-Honda)

Nelson Piquet (BRA) - 1981 (Brabham-Ford), 1983 (Brabham-BMW) si 1987 (Williams-Honda)

Niki Lauda (AUT) - 1975, 1977 (Ferrari) si 1984 (McLaren-Tag Porsche)

Jackie Stewart (GBR) - 1969 (Matra-Ford), 1971 si 1973 (Tyrrell-Ford)

Jack Brabham (AUS, 1926–2014) - 1959, 1960 (Cooper-Climax) si 1966 (Brabham-repco)



Ultimii castigatori:





Piloti:





2017: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

2016: Nico Rosberg (GER/Mercedes)

2015: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

2014: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

2013: Sebastian Vettel (GER/Red Bull-Renault)

2012: Sebastian Vettel (GER/Red Bull-Renault)

2011: Sebastian Vettel (GER/Red Bull-Renault)

2010: Sebastian Vettel (GER/Red Bull-Renault)

2009: Jenson Button (GBR/Brawn GP)

2008: Lewis Hamilton (GBR/McLaren-Mercedes)



Constructori:







2017: Mercedes-AMG (Lewis Hamilton si Valtteri Bottas)

2016: Mercedes-AMG (Lewis Hamilton si Nico Rosberg)

2015: Mercedes-AMG (Lewis Hamilton si Nico Rosberg)

2014: Mercedes-AMG (Lewis Hamilton si Nico Rosberg)

2013: Red Bull Racing (Sebastian Vettel si Mark Webber), motor Renault

2012: Red Bull Racing (Sebastian Vettel si Mark Webber), motor Renault

2011: Red Bull Racing (Sebastian Vettel si Mark Webber), motor Renault

2010: Red Bull Racing (Sebastian Vettel si Mark Webber), motor Renault

2009: Brawn GP (Jenson Button si Rubens Barrichello), motor Mercedes

2008: Ferrari (Kimi Raikkonen si Felipe Massa









