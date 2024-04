FOTBAL DE POVESTE Joi, 25 Aprilie 2024, 11:41

Fostul internațional Ioan Andone și-a cumpărat o casă în Marbella, o stațiune de vis din sudul Spaniei, la Marea Mediterană. Petrece acolo ceva mai puțin de șase luni pe an, din cauza legilor fiscale de aici, scrie GSP.

plată cu euro Foto: Photo 7239331 © Alain Lacroix | Dreamstime.com

„Locuiesc la Marbella, dar nu pot să depășesc șase luni de stat acolo, pentru că rezidența fiscală o am în România. Dacă stau acolo, ei vin cu dublă impozitare. Iar eu nu sunt ca Ronaldo și ca ăștia... Așa-i legea în Spania, mă pot controla când dau pașaportul la aeroport, la contul din bancă, deci nu mă joc. Se poate să stai mai mult de 6 luni doar dacă ai un contract de muncă sau ceva, să ai un business acolo”, a explicat Andone la „Prietenii lui Ovidiu”.

Fostul mare jucător al lui Dinamo a rămas surprins de prețurile din Peninsulă, mai mici ca la Bucuresti.

„În Spania, cheltuiesc mai puțini bani decât în București. E mai scump la noi! Sincer! Taxele, impozitele, curentul... La noi, dau la curent 2.500 de lei pe lună la casă. În Spania, plătesc pe curent 210 euro pe două luni și am patru dormitoare la casă. Acolo am de toate, mult consum: am frigidere, merge aerul condiționat, calorifere electrice. Nu am gaz, în schimb”, recunoaște fostul antrenor.